Ciolacu ataca la CCR, impreuna cu Melescanu, asumarea pe buget: De la Ceausescu, Romania nu a mai vazut asa ceva

Ziare.

com

"Bugetul de stat, deoarece a fost venit prin asumarea raspunderii, va fi atacat astazi de catre mine (ca presedinte al Camerei Deputatilor - n.red.) si de catre presedintele Senatului ca si conflict constitutional la CCR, deoarece au fost prezenti si europarlamentari.Nu exista precedent in Europa ca un guvern democratic sa vina cu buget fara sa fie dezbateri in Parlament. De la Ceausescu, Romania nu a mai vazut asa ceva. Daca decizia ne va fi favorabila, vom stopa ca cineva sa mai faca asa ceva. Orban va intra in istorie ca singurul premier care si-a permis asa ceva, nu numai din Romania, ci din intreaga Europa democratica", a declarat Ciolacu, la finalul Comitetului Executiv al PSD.De asemenea, Ciolacu a anuntat ca pe 30 decembrie va depune sesizare pe OUG 114."Efectele ordonantei vor fi suspendate pana cand CCR va da o decizie", a spus Ciolacu.Liderul PSD a vorbit si despre o posibila motiune de cenzura."S-au discutat toate variantele. Nu excludem varianta de motiune in trei zile daca si alte formatiuni vor dori sa se alature demersului nostru", a spus Ciolacu.Amintim ca luni Guvernul analizeaza in sedinta de luni amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului."Sunt foarte multe amendamente. Tocmai pentru a arata deschiderea noastra, am analizat amendamentele depuse si sunt o serie pe care probabil le vom aproba si, din acest motiv, va trebui sa lucram cu foarte mare seriozitate", a spus premierul Ludovic Orban la inceputul sedintei de guvern de luni.