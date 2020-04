Ciolacu critica decretul de prelungire a starii de urgenta, dar inca nu a decis cum va vota PSD in Parlament

Care sunt optiunile PSD

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a postat, marti, pe Facebook, un video in care critica decretul de prelungire a starii de urgenta, pentru "nu tine cont de niciuna dintre solicitarile PSD".", spune Marcel Ciolacu.Acestea precizeaza faptul ca "pe de o parte avem un guvern care si-a batut joc de prerogativele suplimentare pe care le avut in starea de urgenta, i-a fortat pe cetateni sa se inchida in case fara a face nimic clar pentru sprijinirea economiei si pentru limitarea transmiterii virusului", iar pe de alta parte sunt sanatatea si siguranta cetatenilor."A vota impotriva prelungirii starii de urgenta inseamna practic ridicarea restrictiilor impuse prin ordonantele militare. Exista un risc real ca ridicarea restrictiilor mai ales in timpul Sarbatorilor Pascale sa accelereze transmiterea coronavirusului la nivelul populatiei, iar asta poate duce ca mai multe cazuri severe si din pacate la mai multe decese.Este un risc enorm pe care nu il putem ignora. PSD sustine in continuare ca sanatatea si siguranta oamenilor sunt cele mai importante, dar nu avem nici macar o minima garantie din partea Guvernului ca vor testa masiv si ca vor tine lucrurile sub control", spune Marcel Ciolacu.Presedintele PSD sustine ca parlamentarii social-democrati sunt pusi in situatia de a alege intre cele doua variante posibile, "ambele aproape la fel de rele"."Doua variante posibile: sa votam sa tinem lumea in casa pentru ca guvernul nu testeaza si sa continue declinul economic sau sa respingem decretul si sa ne confruntam cu alte probleme medicale", afirma liderul PSD.In calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, Ciolacu anunta ca Parlamentul nu mai poate astepta dupa guvern si de saptamana viitoare parlamentarii se vor intoarce si fizic la munca.