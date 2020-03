Ciolacu, despre candidatura lui Serban Nicolae la sefia Senatului: E posibila o surpriza

Ziare.

com

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca o decizie pentru sprijinirea senatorului Serban Nicolae va fi luata in Comitetul Exectiv."Este posibila o surpriza. Trebuie sa luam o decizie politica si care sa fie in asteptarea cetatenilor", a spus Ciolacu, la Digi24.Serban Nicolae a fost ales de grupul senatorilor PSD sa candideze pentru sefia Senatului.Postul de presedinte al Senatului a ramas vacant dupa ce Curtea Constitutionala a anuntat in februarie ca alegerea lui teodor Melescanu a fost neconstitutionala, iar acesta si-a dat demisia. Melescanu a fost ales pe 10 septembrie 2019, la propunerea PSD. Ca urmare a alegerii lui la sefia Senatului, cu sustinerea PSD, fostul ministru de Externe a fost exclus din ALDE.