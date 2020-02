Ciolacu, despre propunerea de premier a PSD: Un intelectual de stanga, greu de refuzat

Ziare.

"Noi dorim in primul rand sa dam Guvernul Orban jos si cred ca vom reusi miercuri. Mai departe intram intr-o logica constitutionala. Din discutiile avute cu colegii mei din teritoriu si cu parlamentarii urmeaza ca PSD sa mearga la presedintele Romaniei cu o propunere de prim-ministru, nu membru al PSD. O sa mergem ca propunere cu un intelectual de stanga si un om care va fi greu de refuzat de catre presedintele Romaniei. Avem aceasta propunere, nu e membru de partid", a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.El a subliniat ca PSD nu va vota Guvernul Orban, daca presedintele Klaus Iohannis va veni din nou cu aceasta propunere.Liderul PSD a adaugat ca batalia partidelor pentru anticipate reprezinta doar "un joc politic"."Daca in acest moment minoritatile, PMP, ALDE si alti deputati si senatori neafiliati nu vor vota motiunea ca sa nu declanseze anticipate, in momentul in care vine propunerea pentru alt guvern toate aceste formatiuni vor vota Guvernul, sa nu se ajunga la anticipate. E un joc politic pana la urma. Nu face parte din agenda romanilor. Costurile vor fi platite de PNL", a completat Ciolacu.