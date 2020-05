Ciolacu, dupa noile critici la adresa PSD: Iohannis este un politician cu accente de dictator

Ziare.

"In ultimele doua luni am vazut cea mai mare schimbare a unui om politic din Romania. De la un presedinte care se ruga de PSD sa ii voteze Guvernul Orban, la un om politic macinat de ura, confuz si cu accente evident extremiste. Astazi Iohannis ne-a aratat inca o data ca este doar presedintele PNL. El nu se mai comporta ca un presedinte al Romaniei. Ultimele iesiri publice ne-au aratat ca a apucat-o pe calea gresita.Iohannis este un politician cu accente de dictator care trebuie sa aiba mereu dreptate. Iohannis trebuia sa fie garantul Constitutiei, dar el ataca incontinuu institutii fundamentale ale statului, precum Parlamentul si Curtea Constitutionala. Prin asta, Iohannis slabeste democratia si netezeste drumul catre un trecut pe care ni-l doream uitat", a declarat Marcel Ciolacu.Liderul PSD a spus ca seful statului "nu este un partener institutional", dar ca in trecut "isi dorea sa fie premierul adus de mana de PSD"."Iohannis nu este un partener institutional, este doar un alt politican de la PNL care a preferat un loc cald la Cotroceni, desi in trecutul pe care il blameaza isi dorea sa fie premierul adus de mana de PSD. De doua luni de zile asteptam de la Iohannis si Guvernul pe care il conduce un program de relansare a economiei. Avem peste un milion de someri. Majoritatea oamenilor mai au bani sa supravietuiasca doar o luna de zile", mai spune presedintele social-democrat.Marcel Ciolacu a subliniat ca romanii nu sunt testati pentru coronavirus, iar "Iohannis nu vorbeste despre un proiect de relansare a economiei"."Populatia nu este testata. Firmele se inchid in fiecare zi si arunca sute de mii de oameni in somaj. Guvernul nu mai este credibil si nu se mai poate imprumuta. Guvernul, in curand, nu mai are bani de salarii si pensii. Mai mult, PNL si Guvernul se folosesc de pandemie ca sa fure prin firmele de casa. Desi romanii se confrunta cu aceste probleme in fiecare zi, Iohannis nu vorbeste despre un proiect de relansare a economiei. Nici in seara asta nu am auzit nimic despre asta. Niciun cuvant. Vorbeste doar de PSD.La fiecare iesire nu vedem decat o revarsare de ura si o batjocura la adresa romanilor care asteapta solutii pentru ceea ce pun maine pe masa, pentru locurile lor de munca, pentru familiile lor, pentru sanatatea lor. Vedem un presedinte disperat sa apere un guvern incompetent si incapabil sa vina cu un proiect care sa protejeze veniturile cetatenilor", a mai spus Ciolacu.In final, Ciolacu le-a transmis liberalilor sa nu mai arunce vina pe PSD si sa vina cu masuri pentru romani: "Romania se confrunta cu o pandemie si cu o criza economica grava. De sase luni de zile, PNL este la guvernare. PSD este in opozitie. Nu mai aruncati vina pe altii. Aveti toata puterea, guvernati, luati masuri pentru romani".Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca PSD si acolitii sai sunt cei care fac tot posibilul ca efortul de reconstructie al intregii natiuni sa esueze , iar unica prioritate a PSD-istilor, chiar si intr-o criza umanitara, ramane doar aceasta: legi cu dedicatie pentru baronii lor."PSD si acolitii sai sunt cei care fac tot posibilul ca efortul de reconstructie al intregii natiuni sa esueze. Confruntata cu o amenintare fara precedent Romania, la fel ca toate celelalte state ale lumii, a trebuit sa ia masuri drastice pentru a-i proteja pe oameni si pentru a preveni raspandirea coronavirusului", a afirmat presedintele.