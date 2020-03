Ciolacu, dupa renuntarea lui Citu: Romania rasufla usurata, e cel mai bun lucru care se putea intampla

Ziare.

Ciolacu a sustinut ca "Romania rasufla usurata"."Este cel mai bun lucru care se putea intampla in acest moment in Romania. Ma bucur ca s-a renuntat la acest joc politic. Toata Romania rasufla usurat ca nu este Citu premier", a declarat Ciolacu."Ma bucur ca s-a renuntat la acest joc politic, nu anticipatele erau prioritatea Romaniei", a mai spus liderul social-democratilor.Anterior, el a afirmat ca a primit o adresa prin care Florin Citu anunta aceasta decizie."N-am primit nicio notificare, am primit o adresa prin care domnul prim-ministru desemnat, Florin Citu, a renuntat la acest atribut. S-a adresat si institutiei prezidentiale. Normal, am deschis sedinta, am luat act de acest lucru, fiind singurul punct de pe ordinea de zi. Urmeaza sa asteptam sa intram pe litera Constitutiei - presedintele Romaniei sa ne cheme la consultari", a precizat liderul interimar al PSD, citat de Agerpres.Totodata, Ciolacu a anuntat in plen ca membrii Biroului permanent reunit sa nu paraseasca localitatea, iar deputatii si senatorii sa aiba in vedere ca sambata si duminica ar putea sa fie programate eventuale audieri in comisii, astfel incat Parlamentul sa se intruneasca "chiar si luni cu viitoarea propunere desemnat si de Cabinet si de program de guvernare". Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat , a anuntat, joi, Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie in aceasta seara."Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul acestei seri", a transmis Administratia Prezidentiala.Decizia a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, care trebuia sa aiba loc la ora 16:00, pentru a da votul de investitura Cabinetului Citu.