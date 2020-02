Ciolacu e convins ca, in cateva zile, vom avea coronavirus in Romania, motiv sa nu dizolvam Parlamentul

Ziare.

"Nu stiu, parca mi-e si rusine acum, iarasi avem o agenda paralela. Oamenii au o agenda a lor, romanii sunt speriati si noi politicienii continuam sa avem o agenda paralela, mai ales o mascarada.(...) Nu se poate ca un partid politic sa propui presedintelui pentru desemnare un prim-ministru si in aceeasi sedinta politica sa hotarasti ca nu-l vei vota. Asta e o mascarada", a spus Ciolacu, la Antena3.Liderul PSD a adaugat ca parlamentarii sai vor veni luni la serviciu, vor fi prezenti la grupurile parlamentare, iar pozitia lor de a nu participa la votul de investitura al Guvernului Orban II este impartasita si de parlamentari de la alte partide."Nu este un boicot propriu-zis. Eu am facut o solicitare la CCR, o suspiciune de un anumit conflict juridic de natura constitutionala si asteptam raspunsul. Mascarada ar fi si mai mare daca CCR ar spune ca presedintele Romaniei nu trebuia sa il desemneze tot pe domnul Orban, care este si prim-ministru interimar si demis.Acum e si desemnat. Nu putem intra in jocul acesta si nu numai noi, sunt mai multe forte politice care nu doresc sa participe... (...) Si Pro Romania si UDMR si vom vedea pana maine (luni - n.red.) cine se mai gandeste, este posibil si domnul Tariceanu. Nu vedem rostul acestei sedinte. Sa ne lamureasca CCR si pe urma vom lua o hotarare", a spus Marcel Ciolacu.Ciolacu a mentionat ca, in contextul aparitiei coronavirusului, politicienii nu au timp "sa se joace", iar cu un guvern interimar si parlament dizolvat nu se pot efectua legal unele alocari de resurse daca s-ar ajunge la o criza determinata de o epidemie de coronavirus."Daca nu era aceasta presiune cu virusul, si poate politicienii ar mai fi avut timp sa se joace. Parerea mea este ca lucrurile au inceput sa se complice, trebuie neaparat anumite consultari si luate decizii. Este exclus sa stam cu un guvern interimar pana in noiembrie, cand sunt atunci romanii ar fi indreptatiti sa ia furcile si sa nu mai tina cont de ce culoare politica suntem si sa ne fugareasca prin Parlament.Daca suspendam si Parlamentul, il dizolvam, nu inseamna ca pleaca acasa. Daca este dizolvat, Parlamentul nu mai are voie sa dea legi organice, numai legi ordinare. Daca este nevoie de mutari de bani, resurse catre domnul Arafat, sa gestioneze aceasta criza, daca avem si guvern demis si parlament dizolvat, nu se poate face legal", sustine liderul PSD.Presedintele interimar al social-democratilor a opinat ca propunerea facuta de presedintele Pro Romania, Victor Ponta, ca doctorul Raed Arafat sa fie desemnat prim-ministru al unui guvern de tehnocrati de catre presedintele Klaus Iohannis "ar fi o greseala", deoarece seful DSU este "singurul cu expertiza" in cazul aparitiei unei epidemii si el trebuie sa se ocupe de zona sa de expertiza.De asemenea, el a spus ca "este o chestiune de zile" pana la aparitia unui caz de infectare cu coronavirus in Romania, "tinand cont ca a doua patrie a romanilor a devenit Italia", adaugand ca nu stie daca in acest moment autoritatile din Romania sunt pregatite sa faca fata unei astfel de situatii.Intrebat daca aceasta criza data de coronavirus reseteaza toata situatia politica de pana astazi, Ciolacu a raspuns afirmativ. "Da, normal. Agenda romanilor deja e...Si nu numai coronavirusul, repet, uitati-va ce se intampla cu euro, uitati-va la derapajele majore" economice, a raspuns Ciolacu.El a reiterat ca devalorizarea leului in raport cu euro este efectul unei gestionari dezastruoase a guvernului actual, in primul rand, a ministrului Finantelor."Nu cred ca putem continua pana in noiembrie fara sa avem un guvern. Este o criza mult prea mare, pe care eu consider din opozitie ca Romania nu si-o poate permite, chiar daca PNL ar plati toate costurile pentru aceasta criza si este indreptatit sa plateasca toate costurile", a concluzionat presedintele interimar al PSD.Totodata, el a mai spus ca in sondajele comandate de PSD, efectuate inainte de motiunea de cenzura, deja se constata o scadere a procentului PNL si o crestere a USR, care capitalizeaza din optiunile pierdute de liberali, in timp ce PSD "se mentine constant".