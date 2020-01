Ciolacu e suparat ca Guvernul tot cheama Parlamentul din vacanta pentru asumari de raspunderi: Oricum am vrea sa o pitim, e un abuz

Ziare.

"Citeam si declaratiile domnului Zegrean. In 30 ani au fost trei sau patru asumari. Noi avem acum in 60 de zile aproape, sapte. Oricum am vrea sa o pitim sau sa o asezam, este un abuz (...) Am vazut si eu.Desi legea de abilitare a trecut, Guvernul tot promoveaza ordonante de urgenta care impun sesiune extraordinara atat la Senat, cand este prima camera sesizata, cat si la Camera, mai nou, fiind data ordonanta pe invatamant.Angajarea raspunderii inseamna plen reunit. Stim ca presedintele Romaniei are acest atribut si si-a exprimat deja dorinta, dupa ce legea va fi trimisa la Parlament", a afirmat Ciolacu sambata inaintea reuniunii PES, "Un nou contract social european - 300 de activisti pentru un mesaj de stanga european".El a precizat ca ordonanta de urgenta pe invatamant nu a fost primita la Camera Deputatilor, prim for sesizat in acest caz."Cred ca luni. Vom vedea", a adaugat Ciolacu.