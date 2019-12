Ciolacu face azi CEx pentru buget, congres si primarul Negoita

Ziare.

In sedinta se va discuta si posibilitatea depunerii unei motiuni de cenzura, potrivit unor surse politice.Totodata, PSD ia in considerare si sesizarea Curtii Constitutionale in legatura cu angajarea raspunderii Guvernului pe modificarile la Ordonanta de urgenta 114/2018, urmand sa fie atacata pe fond, nu pe forma, au mai precizat sursele citate.CEx va mai lua in discutie o propunere a liderului interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu, privind modalitatea candidaturii la conducerea formatiunii la congresul din luna februarie.Marcel Ciolacu a anuntat vineri ca va propune Comitetului Executiv ca la Congresul partidului, care va avea loc in luna februarie, viitoarea conducere a partidului sa fie aleasa pe baza de motiune, fiecare candidat urmand sa vina cu propria echipa si cu propriul program politic."Congresul va avea loc cel tarziu pana pe data de 29 februarie . La 1 martie, partidul trebuie sa fie in precampania alegerilor locale. (...) Eu am venit cu solicitarea si in fata colegilor si sa vin pentru un vot luni, la Comitetul Executiv, ca la congres candidaturile sa fie pe motiuni, asta insemnand - cel care candideaza la functia de presedinte, pe o perioada limitata, printr-un congres extraordinar, sa vina cu o echipa, cu un program politic, cu o viziune noua asupra acestei perioade, in primul rand cu privire la alegerile locale si parlamentare care vor avea loc anul viitor.E un mod mult mai european si nu mai transformam Congresul PSD in lupta pentru functii. (...) Fiecare va veni cu viziunea lui si cu modificarile la statut. (...) Fiecare candidat la functia de presedinte va veni cu o echipa si cu un program politic, iar congresul va alege drumul si mesajul si linia partidului", a declarat Ciolacu la DC News.El a mentionat ca va propune si "anumite modificari" la Statutul PSD, care trebuie convenite in CEx.In ceea ce priveste situatia din PSD, liderul formatiunii a spus ca exista o analiza in curs, care, pana la campanie, va fi "foarte clar explicata".Un alt punct de pe ordinea de zi s-ar putea referi la reprimirea in PSD a primarului sectorului 3, Robert Negoita.Ciolacu a precizat tot vineri ca va indrepta situatia in privinta colegilor exclusi sau suspendati abuziv din PSD si a anuntat ca la Comitetul Executiv va propune revenirea in partid a lui Negoita."O sa propun sa stergem acea sanctiune in acest CEx. (...) Cred ca locul lui Robert este inapoi in PSD. Eu am aceasta posibilitate sa incerc macar juridic sa indrept anumite greseli. Deciziile au apartinut celorlalti. Si mai sunt colegi care au plecat la Pro Romania - 22 de parlamentari - este o decizie care tine de presedintii de organizatii.Conducerea centrala nu are voie sa ia decizii pana cand organizatiile nu se exprima in interior si astfel asezam baza partidului pe niste principii democratice. (...) Victor Ponta este liderul unui partid politic. Mai mult, dansul s-a exprimat foarte clar ca nu doreste sa revina in PSD, lucrurile sunt inchise.Noi nu am exclus o viitoare reintregire a stangii sau o viitoare colaborare la alegerile locale si parlamentare, e un lucru normal, rational. (...) In schimb, am stabilit sa nu ne mai unim de dragul de a ajunge la guvernare. (...) Nu exclud un proiect national comun, lucrul acesta trebuie sa vina ori de la liderii politici ori de la presedintele Romaniei", a detaliat liderul interimar al PSD.