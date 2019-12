Ciolacu ii critica pe Dragnea si Dancila: Nu ma sfiesc sa spun. Doamna nu trebuia sa candideze

Ziare.

Marcel Ciolacu a spus ca PSD a pierdut alegerile europarlamentare si pentru ca mesajul a fost axat pe problemele din Justitie si ca, atat timp cat asupra lui Liviu Dragnea existau niste suspiciuni privind niste infractiuni, nu putea sa fie port-drapelul acestor modificari."A fost un mesaj axat foarte mult pe problemele din Justitie, chiar daca anumite probleme invocate de catre partid, fosta conducere, erau reale, adica nu putem spune, adica eu unul nu pot spune ca Justitia a functionat intr-o normalitate, in ultimii ani, dimpotriva, trebuiau facute anumite modificari.Nu am gasit comunicatorii cei mai buni sa faca aceste comunicari si sa aduca argumentele acestor modificari, si nu in ultimul rand, fara sa critic sau sa merg cu o directie catre fostul presedinte Liviu Dragnea, atat timp cat presedintele partidului, asupra lui existau niste suspiciuni privind niste infractiuni, nu putea sa fie port-drapelul acestor modificari", a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat de ce PSD a pierdut alegerile.El a mai spus ca Opozitia a speculat acest lucru, pentru ca asa se face in politica.De asemenea, Ciolacu a precizat ca social-democratii fac o analiza "din punct de vedere al cifrelor si al mutatiilor votantilor".El a criticat si candidatura Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale."Nu ma sfiesc sa spun - dna Viorica Dancila nu trebuia sa candideze. Partidul trebuia sa iasa din aceasta bula - nu e prima oara cand face asa ceva, a facut-o si Victor Ponta - aceasta poveste ca PSD nu-si permite sa nu aiba candidat propriu", a declarat la DCNews Marcel Ciolacu.El considera ca, dupa alegerile europarlamentare, formatiunea PSD trebuia sa fie mai dinamica."Dupa rezultatul de la europarlamentare trebuia sa fim mai curajosi, partidul sa fie mai dinamic si sa fie atent la cifrele din sondaje si sa ia o decizie mai curajoasa, mai colectiva", a adaugat Ciolacu.La alegerile prezidentiale, candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut 66,09% din numarul de voturi valabil exprimate, iar reprezentantul PSD, Viorica Dancila, 33,91% din voturi.