Ciolacu il acuza pe Orban ca ''incurajeaza si chiar plateste traseismul politic''

El a declarat joi, la Buzau, ca Pro Romania, care nu a participat la alegerile parlamentare din 2016, este un partid de "traseisti politici"."Exista partide politice in acest moment care nu au participat la alegerile parlamentare, unul este Pro Romania, din, pana la urma, traseisti politici. Eu stiu, in schimb, ca domnul Orban in 2017 vroia sa propuna interzicerea traseismului politic in Parlament. Vad ca intre timp incurajeaza si chiar plateste traseismul politic.Explicati-mi dumneavoastra cand a mintit domnul Orban, atunci sau acum?", a afirmat Ciolacu, raspunzand unei intrebari adresate de un jurnalist referitor la posibilitatea finantarii de la bugetul de stat a unor partide politice, precum Pro Romania, care nu au participat la alegerile parlamentare.Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca in Legea bugetului de stat a fost introdus un amendament care reduce cu 30% finantarea pentru partidele politice."Nu stiu cine primeste mai multi bani, nu am facut astfel de calcule, lucrul cel mai important este ca am redus, per total, cu 30% finantarea pentru partidele politice, apropo de reducerea cheltuielilor. Nu stiu catre cine se duc banii. E un amendament care a fost aprobat la Legea bugetului de stat, un amendament care a scazut, de exemplu, finantarea pentru PSD", a spus Orban, intr-o conferinta de presa, la Reprezentanta permanenta a Romaniei pe langa UE.El a adaugat ca nu stie daca, in urma acestei modificari legislative, partidul Pro Romania primeste mai multi bani.Expert Forum a semnalat, miercuri, faptul ca, prin bugetul pe anul acesta, partidele primesc subventii in functie de numarul parlamentarilor pe care ii au inscrisi la data 1 ianuarie 2020, nu dupa numarul de voturi obtinute, asa cum prevedea Legea 334/2006 a finantarii partidelor politice."Am luat la cunostinta si apreciem faptul ca limitele maxime ale subventiilor au fost reduse pentru anul curent la 181 de milioane de lei. Cu toate acestea, acelasi act normativ a inclus o modificare prin care subventiile se acorda potrivit numarului total de parlamentari inscrisi in fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020, si nu conform numarului de voturi obtinute la alegerile locale si parlamentare, dupa cum specifica Legea 334/2006 a finantarii partidelor politice", se arata intr-un comunicat al Expert Forum, care cere abrogarea acestei noi prevederi.