Ciolacu il provoaca pe Orban: Daca vrea anticipate, sa demisioneze maine dimineata

Ziare.

com

"Parerea mea e ca nu vom avea anticipate in Romania. Daca domnul Orban doreste anticipate, sa isi dea demisia maine dimineata. A vrut putere, a vrut Guvern. Sase partide i-au pus guvern", a declarat Marcel Ciolacu, la Realitatea Plus.Ciolacu mai spune ca se astepta ca Ludovic Orban sa guverneze, nu sa modifice legi."Eu ma asteptam de la domnul Orban sa guverneze tara nu sa modifice legile electorale sau cel mult sa fie o dezbatere in Parlament", a spus Ciolacu.Marcel Ciolacu a subliniat ca el a propus, din partea PSD, un guvern de uniune nationala, propunere care nu a fost agreata de presedintele Klaus Iohannis."Eu am facut o propunere, am vazut ca nu este agreata de presedintele Romaniei, are acest atribut de a desemna primul ministru. am facut propunere sa facem un guvern de uniune nationala sa depasim aceste lucruri. Sa nu ne mai mintim. Astazi spun ca nu au bani de pensii, de salarii la profesori, nu au banid e avocati, a doua zi iese doamna Turcan si spune ca nu sunt bani. nu sunt bugetati. Ttim sa citim un buget si avem cifre", a declarat Ciolacu.Intrebat daca va trece motiunea de cenzura a PSD, la adresa Guvernului Orban, Marcel Ciolacu a spus ca are in jur de 200 de voturi in favoarea acesteia, deocamdata."Eu cred ca trece motiunea de cenzura Pana la anticipate mai sunt inca doua guverne care trebuie sa cada. (...) Sunt parlamentari de la USR care au anuntat ca sustin motiunea. Domnul deputat Bulai a anuntat ca va vota motiunea. Avem in jur de 200 de voturi", a declarat Marcel Ciolacu.