Ciolacu nu exclude sa tina online Congresul PSD: Ce, e ilegal?

Intrebat dupa sedinta grupului parlamentar al PSD daca ar dori un congres al partidului online, Ciolacu a spus: "Daca criza coronavirus continua, e posibil".El a confirmat si faptul ca ar fi posibil ca votul la congresul in care se va alege conducerea partidului sa se desfasoare electronic."Categoric. Dar ce, este ilegal?", a raspuns Ciolacu.Marcel Ciolacu a respins afirmatiile liderilor PNL conform carora congresul PSD s-ar fi amanat din cauza tensiunilor din partid."Nu ma intereseaza ce spun liberalii. Nu e niciun fel de tensiune, cum putea sa fie o tensiune cand eram unicul candidat, daca dvs. puteti explica. (...) Eu eram unicul candidat si eu veneam cu o echipa. Unde sunt tensiunile? Dl Orban are o mare problema, sa rezolve problemele de criza politica in care suntem", a adaugat Ciolacu, mentionand ca data congresului urmeaza sa o stabileasca impreuna cu colegii social-democrati.