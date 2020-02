Ciolacu nu exclude sesizarea CCR daca Iohannis il propune premier tot pe Orban

Ziare.

"Am luat act din presa de autopropunerea domnului Orban din nou de a fi prim ministru. Dupa ce a existat in Parlament cel mai mare scor la o motiune de cenzura nu stiu cat de legala este tot propunerea domnului Orban de a fi prim ministru, vom vedea, nu sunt specialist in Constitutie, dar vom cere lamuriri pana sa ajungem la un vot in Parlament.Domnul Orban dovedeste ca in continuare nu iese din logica abuzului de putere a ordonantelor date noaptea fara avize si a incalcarii Constitutiei. Domnul Ludovic Orban ar trebui sa respecte Parlamentul si legile tarii si mai ales Constitutia", a declarat Marcel Colacu, joi, la finalul consultarilor dintre PSD si seful statului.Acesta a precizat ca, dupa ce l-a propus pe Remus Pricopie pentru functia de prim ministru , PSD asteapta decizia lui Klaus Iohannis."Momentan, decizia apartine presedintelui Romaniei. Presedintele decide cat de scurta sau lunga este aceasta criza guvernamentala", a mai spus Ciolacu.Intrebat daca ia in calcul o sesizare a CCR in situatia in care presedintele il va propune premier tot pe Ludovic Orban, presedintele interimar al PSD a raspuns afirmativ."Asteptam decizia presedintelui Romaniei si o sa venim cu decizia PSD, am convocat deja colegii mei de partid luni, intr-o sedinta", a spus elAcesta a precizat ca PSD are un "plan comun" cu Pro Romania.Ciolacu a spus ca PSD este de acord "cu orice varianta" in ceea ce priveste organizarea alegerilor, dar "respectand legea si Constitutia Romaniei".Ciolacu a afirmat ca este "corect si constitutional" ca legislatia electorala sa fie schimbata in perspectiva alegerilor din 2024.