Ciolacu nu mai asteapta CEx si face sesizare la CCR: E posibil ca PSD sa nu mearga in plen la votul pe investirea Guvernului

"Maine (vineri-n.red.) o sa ma vad cu juristii de la partid si imi confer acest drept, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, voi face o sesizare sa vedem cat de legala este si daca nu a fost declansat un conflict juridic constitutional. Este in functie ca si interimar. Premierul desemnat nu este sustinut de nimeni", a declarat Marcel Ciolacu.Asta dupa ce europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anuntat ca social-democratii se vor reuni luni, in Comitetul Executiv National , pentru a decide strategia de urmat, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a nominalizat din nou pe Ludovic Orban premier.Intrebat la Digi24 daca PSD va sesiza Curtea Constitutionala in acest sens, Claudiu Manda a explicat: "Decizia de a sesiza sau nu Curtea Constitutionala nu imi revine mie. Vom avea luni un Comitet Executiv si vom decide care sunt pasii de urmat".Pe de alta parte, Marcel Ciolacu a precizat ca PSD ia in calcul sa nu participe la votul din Parlament pe investirea Guvernului Orban, pentru a nu exista cvorumul necesar si pentru ca votul sa fie amanat."E un moment in care trebuie o decizie politica, daca participam la acel vot sau nu. Avem si aceasta posibilitate, ca PSD sa nu mearga in plen, mai putin eu, fiind presedintele Camerei trebuie sa particip", a spus Marcel Ciolacu.Liderul PSD a adaugat ca va discuta si cu UDMR, si cu ALDE in acest sens.Totodata, el a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis a venit cu o propunere de premier care nu este sustinuta de nimeni, nici macar de PNL."Constatam PSD si Pro Romania au fost cu o propunere cu o majoritate super confirmate prin trecerea unei motiuni de cenzura, cu 261 de voturi, foarte multe. Am vazut ca USR il sustin pe domnul Ciolos. PSD si Pro pe Pricopie. Minoritatile, UDMR, PMP, ALDE nu au propuneri. PNL are o propunere, dar au anuntat ca nu o voteaza. Nu poti desemna o persoana care in urma consultarilor nu e sustinuta de nimeni", a afirmat Ciolacu.In plus, presedintele PSD sustine ca Guvernul Orban va trebui sa vina cu alt program de guvernare."Prim-ministrul desemnat trebuie sa vina cu echipa, sa aduca documentele la Parlament si sa incepem in calendarul de audieri. Nu poate fi acelasi program de guvernare. Chiar daca sunt aceiasi oameni, noi vorbim de alt guvern.Daca nu vin, nu se inchide procedura. Noi nu ajungem acolo. Daca eu am temei si voi face sesizarea, voi astepta pana cand CCR se va exprima daca se respecta Constitutia. Dupa decizia CCR intram in procedurile parlamentare. Presedintele Romaniei astazi a hotarat sa aleaga o cale mai complicata, sa prelungeasca o criza politica.Daca nu modifica programul, nu avem procedura completa, nu putem trece la pasul urmator, dar presupun ca vor face modificari", a mai spus Ciolacu. Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de premier. Liderul PNL trebuie sa ceara votul de incredere in Parlament in termen de 10 zile.