Ciolacu nu mai vrea PSD la guvernare, pentru ca "nu e oportun"

Ziare.

com

Intrebat, intr-o interventie telefonica la B1 TV, daca exista vreo intelegere intre PSD si PNL pentru a declansa impreuna alegerile anticipate, Ciolacu a spus ca PSD este singurul partid de opozitie."Cum poate sa faca Opozitia o intelegere cu Puterea ca sa faca anticipate?", a adaugat el.Ciolacu crede ca alegerile anticipate au loc, in primul rand, daca exista o criza politica, respectiv nu exista o majoritate care sa numeasca un guvern. Ciolacu a mentionat ca in Romania sunt toate forurile democratice alese - Parlament, Guvern, presedinte."Marea problema este incercarea de a modifica legi electorale cu cateva luni, cu doua-trei luni inainte de desfasurarea lor la termen. (...) Nu ca ar avea de suferit neaparat PSD-ul, pentru ca pana la urma oamenii sunt alesi prin vot si vom vedea ce va iesi la vot. Ganditi-va la precendentul pe care PNL doreste sa-l creeze in acest moment", a afirmat el.Ciolacu a adaugat ca, daca motiunea de cenzura trece, "in acel moment s-a creat o alta majoritate".Intrebat daca PSD va vota un al doilea guvern propus, Ciolacu a afirmat: "Presupun ca majoritatea care a votat caderea Guvernului se va intalni si va lua o hotarare. Este o posibilitate".Ciolacu a mai sustinut ca "este exclus", cat timp el este presedintele interimar al PSD, sa incurajeze lipsa din Parlament a parlamentarilor.Intrebat daca, in cazul in care va face o noua majoritate, PSD va merge la Cotroceni sa propuna un premier, Ciolacu a declarat: "Asta e logica democrata, asa scrie la Constitutie"."PSD-ul nu va face o propunere de prim-ministru. Este o decizie a partidului. Vom vedea la momentul respectiv. Chiar daca se creeaza o alta majoritate, PSD-ul nu va propune din randurile PSD-ului un membru de partid sa preia functia de prim-ministru", a continuat el.Intrebat daca PSD va propune un tehnocrat sau pe cineva din alt partid, Ciolacu a spus: "Vom vedea"."Consider ca nu este oportun acuma ca PSD sa propuna un nou prim-ministru", a mai spus el.