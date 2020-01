Ciolacu propune in CEx-ul PSD convocarea unei sesiuni extraordinare pentru eliminarea pensiilor speciale

Ziare.

"Am sa solicit colegilor mei, deoarece a iesit informatia in spatiul public ca nu pot fi dublate alocatiile pentru copii din cauza impactului bugetar pe pensiile speciale, o sesiune extraordinara, cu ordinea de zi - eliminarea pensiilor speciale", a fost anuntul surprinzator facut de liderul interimar al PSD, care este si presedintele Camerei Deputatilor.In schimb,, le-a spus jurnalistilor care l-au intrebat ce parere are, ca el ar "opta pentru o remodelare a acestui sistem de acordare a ceea ce numim noi generic pensii speciale, astfel incat sa dispara toate care sunt in acest moment si apoi sa vedem catre ce sistem se va indrepta Parlamentul".Buzatu a mai afirmat ca ar vrea ca aceste pensii "sa fie inlocuite cu ceva", dar a declarat ca "nu poti sa selectezi ca la alba-neagra, asta da, asta nu" categoriile care sa fie eliminate de la pensiile speciale. Liderul PSD Vaslui a insistat ca "trebuie gandit un sistem" care sa acopere necesitatile pe care le au anumite categorii, fara sa le mentioneze.La cateva minute dupa declaratia facuta de Marcel Ciolacu, a aparut informatia ca presedintele Iohannis a semnat decretul de promulgare a legii privind dublarea alocatiilor pentru copii Insa premierul Ludovic Orban a anuntat inca de vineri ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi prorogat "Noi suntem pusi in situatia de a gasi bani, pentru ca nu exista fonduri. Solutia pe care vom merge este aceea de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii, pana cand vom avea resursele bugetare si stiti bine ca nu se poate lucrul acesta decat la rectificarea bugetara, adica dupa data de 1 iulie. Discutiile pe care le-am avut cu presedintele converg spre aceasta solutie", a spus Orban, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.La sfarsitul lunii decembrie, inainte de incheierea sesiunii parlamentare, USR a incercat introducerea pe ordinea de zi la Camera Deputatilor a legii privind abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, dar Marcel Ciolacu s-a opus, invocand regulamentul.