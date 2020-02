Ciolacu: PSD si Pro Romania vor face o propunere comuna pentru functia de premier

Ziare.

"Motiunea a trecut, este un pas foarte mare pentru democratie, economie si mai ales pentru sanatatea romanilor. Au fost 261 de voturi pentru, a fost o mobilizare mare, s-au trezit foarte multi colegi.In acest moment este o criza provocata de Orban si PNL, asteptam sa fim chemati la Cotroceni de presedintele Iohannis. O sa am o discutie cu Victor Ponta sa avem o propunere comuna. Am cazut de acord sa mergem la Cotrocei cu o propunere comuna", a declarat Marcel Ciolacu.Intrebat daca sustine alegerile anticipate, liderul PSD a spus ca "intotdeauna caderea Guvernului este un pas spre anticipate. Asa trebuia sa se intample si dupa caderea Guvernului Dancila".Guvernul Orban a fost demis, miercuri, prin motiune de cenzura, cu votul a 261 de senatori si deputati de la PSD, UDMR si de la alte partide.In aceste conditii, guvernul Orban va continua sa isi desfasoare activitatea la Palatul Victoria, dar va avea atributii restanse, in calitate de Executiv interimar pana la numirea unui nou premier si instalarea altui guvern.Pasul urmator trebuie facut de presedintele Iohannis, care trebuie sa invite partidele parlamentare la consultari pentru desemnarea viitorului premier.Iata cum s-a desfasurat dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura initiate de social-democrati