Ciolacu se lauda ca a facut pe surse rost de textul OUG privind anticipatele si ca e "o idee tampita"

"Da, o am (ordonanta - n.red.). Am facut pe surse rost de text. Asta e, nu pot sa va mint! Alegerile parlamentare se fac pe circumscriptii, dupa cum bine stiti si dumneavoastra, stiu si eu, exista doua randuri de alegeri in care intreaga tara este aceeasi circumscriptie, referitor la alegerile prezidentiale si alegerile europarlamentare.Alegerile parlamentare sunt: fiecare judet este o circumscriptie si buzoienii - in cazul meu, fiind buzoian, voteaza parlamentarii de Buzau. S-a facut o modificare in Ordonanta ca nu numai buzoienii pot vota reprezentantii lor din Parlament, putem totusi gasi o solutie la aceasta propunere, facem un singur buletin de vot la toate partidele, cu 465 de parlamentari, nu stiu cum o sa gestioneze oamenii acea carte de telefon sau tripla carte si atunci transformam Romania.E total neconstitutionala, e atat de evident incat eu nu stiu cum au putut sa aiba o asemenea idee tampita care nu are nicio treaba cu democratia", a precizat Ciolacu.Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, incheiata cu putin timp inainte de miezul noptii, dupa mai mult de noua ore, OUG privind alegerile anticipate si a stabilit masuri concrete in cazul in care se ajunge in aceasta situatie. Astfel, data alegerilor trebuie anuntata cu 50 de zile inainte, iar anuntul se poate face la cinci zile dupa dizolvarea Parlamentului. In plus, cetatenii pot vota la orice sectie de votare, iar numarul parlamentarilor din diaspora a fost marit.