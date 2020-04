Ciolacu si Barna il critica pe Iohannis, dupa conferinta maraton. Iata ce ii reproseaza liderii politici

Dan Barna: Cam multe laude la adresa Guvernului? Cine e vinovat pentru achizitiile

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, i-a cerut marti lui Iohannis sa nu mai jigneasca Parlamentul, pentru ca nu parlamentarii sunt cei care au stat in izolare la Vila Lac, "cu piscina si chelneri", ci premierul Ludovic Orban.Reactia acestuia vine dupa ce seful statului a criticat Parlamentul pentru legile "populiste" votate."Ati inchis lumea in case si ati tras obloanele firmelor. Ati lasat pe drumuri peste 1 milion de oameni. Pe altii i-ati trimis la export la cules de sparanghel in zone rosii din Europa!Nu ati luat nicio masura concreta, doar ati facut achizitii la suprapret de la firmele de casa. Sa va fie rusine, ati pus Romania pe harta coruptiei internationale legata de achizitiile de echipamente medicale. La fel ca Bangladesh, domnule presedinte european!Domnule Iohannis, nu mai jigniti Parlamentul! Nu noi am stat in izolare la Vila Lac cu piscina si chelneri. Era supusul dumneavoastra, premierul Orban! Am lucrat in sistem video online, e adevarat domnule Iohannis. E inedit. Dar stiti de ce?! Pentru ca un iresponsabil de la PNL a venit infectat la Parlament, pentru ca trebuia dumneavoastra sa va lansati candidatii la alegerile locale.Noi in Parlament am vrut sa protejam nivelul de trai al romanilor si capitalul romanesc. Astea nu sunt legi populiste. Sunt legi votate de toate partidele politice, cu exceptia PNL intr-adevar", a scris Ciolacu pe Facebook.El a adaugat ca liberalii se fac vinovati de contestarea mai multor legile la CCR, "ca nu cumva vreun roman sa fie sprijinit acum"."Vreti someri, domnule Iohannis?! Cat mai multi, nu?! Vreti saracie, austeritate si somaj. La fel ca in 2009 - 2010! Pentru ca altceva nu sunteti in stare! Domnule Iohannis - ridicati-va o clipa ochii din sondaje, lasati calculele electorale, testati populatia si veniti cu un plan concret de redeschidere.PSD a intins o mana catre dialog. Ati refuzat-o! Dar nu uitati ca in timp ce dumneavoastra va tineti de lupte politice, romanii incep sa traiasca de pe o zi pe alta. Va asumati si asta, domnule Iohannis?! (...)Virusul nu mai e 'o simpla raceala', domnule presedinte?! Va amintiti?! Dumneavoastra si PNL ati ignorat inca de la bun inceput pandemia care venea peste Romania! Stiu, e simplu sa spui ca PSD e de vina, dar nu noi ne-am jucat luni de zile de-a anticipatele. Acei 'unii' din Parlament au fost nevoiti sa va voteze un Guvern incompetent si corupt, domnule Iohannis! (...) Am votat un Guvern care nu merita sa fie votat! Dar am considerat ca in plina pandemie Romania avea nevoie de stabilitate si nu de anticipate", a mai transmis Ciolacu.Liderul USR sustine ca, in ceea ce priveste PSD, Klaus Iohannis are dreptate. Dar cu privire la faptul ca Guvernul PNL a luat masurile potrivite in ultimele saptamani, pseful statului ar gresi, sustine Barna."Presedintele Iohannis observa corect ca guvernarile PSD au fost un dezastru urmat, in opozitie, de o retorica populista paguboasa.Insa cred ca presedintele se grabeste cand revarsa un potop de laude pentru guvern. Pe de o parte seful statului ne spune ca nu am ajuns la final, dar domnia sa trage concluzii si ne spune ca guvernul s-a comportat bine in criza", a scris, marti seara, Dan Barna pe Facebook.Acesta a ridicat mai multe intrebari legate de discursul sefului statului:"Daca nu erau resurse pentru un raspuns eficient in combaterea pandemiei, de ce nu erau? Cine anume, persoane sau institutii, trebuiau sa se ocupe de ele. Ce a facut guvernul pentru ca vinovatii sa fie trasi la raspundere? Cum s-a ajuns la dezastrul de la Suceava? Exista o responsabilitate administrativa sau politica acolo? A cui? Daca nu exista inca raspuns nu inseamna ca bagam sub pres", a mai scris Barna.Liderul USR a mai afirmat ca ar fi necesare multe clarificari de la autoritati, pentru a mai risipi din incertitudini."Fiecare ne adaptam situatiei de criza cum putem, fiecare dintre noi cautam raspunsuri la intrebarile individuale despre viitorul imediat. Ce facem cu copiii mici fara gradinite, cum vom calatori cu transportul in comun, inceteaza somajul tehnic dupa starea de urgenta, cum ne vor supravietui diversele afaceri in lipsa de clienti... si multe altele. Pentru unele nu are nimeni raspuns pentru altele tare ar ajuta niste raspunsuri ale statului pentru a mai risipi din incertitudinea teribila a acestor zile", a conchis Barna.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa:"Banii romanilor au fost risipiti de guvernele PSD-iste. Este trist ca dupa ani si ani de guverne PSD sa ne gasim sa facem fata unei epidemii groaznice cu visteria aproape goala, fara rezerve si aceiasi psd-isti sa strige in Parlament ca guvernul si presedintele nu fac ce trebuie. E jalnic. Vin cu masuri populiste care nu pot fi puse in practica. Acestia sunt politicienii care voteaza legi inaplicabile pentru a castiga capital electoral. E jalnic. Au fost aprobate acte normative care apasa asupra bugetului public".De asemenea, Iohannis a spus ca "guvernantii au actionat corect".