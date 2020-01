Ciolacu: Sper ca partidele care au sustinut investirea Guvernului Orban sa realizeze greseala si sa voteze motiunea

Ziare.

"Avem acest drept de a depune motiune de cenzura, sper sa gasim tema si mai ales sper ca formatiunile politice care au dat votul pentru investirea acestui Guvern sa realizeze greseala pe care au facut-o si sa vina alaturi de noi la motiunea din viitoarea sesiune parlamentara, cea de la 1 februarie, pana la 1 iulie. Daca motiunea trece, pasii constitutionali sunt consultarile cu presedintele si posibilitatea crearii unei noi majoritati, lucru pe care noi nu il excludem. Presedintele Romaniei trebuie sa ia act in cazul crearii unei alte majoritati si sa desemneze un prim ministru din cadrul acestei majoritati", a declarat Marcel Ciolacu.Intrebat daca fostul premier Mihai Tudose, proaspat reintors in partid, ar putea fi propunerea PSD pentru sef al Guvernului in cazul in care va trece motiunea de cenzura, Marcel Ciolacu a raspuns: "Nu excludem nicio posibilitate si niciun nume"."Noi vom incepe sa strangem semnaturile pentru motiunea de cenzura in interiorul PSD odata cu reunirea grupurilor parlamentare, la inceputul sesiunii", a mentionat Ciolacu, care a mai precizat ca motiunea va fi depusa inainte de alegerile locale.Vezi si Motiunea de cenzura - cuiul pe care PSD si-l bate singur in talpa