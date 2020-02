Ciolacu spune ca a facut pace cu socialistii europeni, inclusiv Timmermans: Vor sprijini demersurile PSD

Ziare.

"Astazi am avut doua intalniri extrem de reusite cu dl. Frans Timmermans, Vicepresedintele Executiv al Comisiei Europene si dl. Sergei Stanishev, Presedintele Partidului Socialistilor Europeni. Ma bucur ca am clarificat aspectele din trecut si la fel de mult ma bucura aprecierea partenerilor nostri europeni fata de deschiderea PSD de acum.De asemenea, am primit asigurarile domnilor Frans Timmermans si Sergei Stanishev ca ne sunt alaturi si vor sprijini demersurile PSD. Nu in ultimul rand, noul Pact European pentru Mediu, viitorul buget european si alocarile pentru tara noastra, dar si salariul minim european s-au aflat pe agenda noastra de discutii", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook Ciolacu a confirmat angajamentul sau pentru a mentine parcursul european al PSD, tinand cont de agenda progresista a PES, potrivit unui comunicat de presa. Sergei Stanisev si-a exprimat speranta ca PSD sa recastige increderea alegatorilor romani.Amintim ca PSD, in perioada in care a fost condus de Dragnea, a ajuns aproape de excluderea din familia europeana socialista.