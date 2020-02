Ciolacu spune ca are un defect: "Nu sunt mincinos"

Ziare.

Ciolacu a spus ca este "onorat" de sustinerea pe care Gabriela Firea a anuntat-o pentru candidatura sa si marturiseste ca fara sprijinul PSD Bucuresti nu ar fi candidat pentru nicio functie in partid."Am un defect: nu sunt mincinos. Am aflat de propunerea pe care a facut-o doamna Firea acum cateva minute, in birou, este o propunere care ma onoreaza si ma obliga. Inainte de toate, vreau luni, cand ne reunim toti colegii din tara, sa avem o discutie serioasa in ceea ce priveste viitoarea strategie a PSD, sa inchidem discutiile in ceea ce priveste modificarile la statutul PSD si, nu in ultimul rand, sa decidem data Congresului.Nu as fi candidat fara sustinerea celei mai mari si mai puternice organizatii a PSD la nicio functie. Era exclusa o candidatura a mea la orice functie la Congres daca nu as fi avut sustinerea dumneavoastra", le-a spus Marcel Ciolacu social-democratilor.Acesta a spus ca incearca sa invete din "istoria recenta a partidului"."Nu vreau sa fac aceleasi greseli pe care le-au facut altii. Presedintele PSD nu trebuie sa vina in aceasta functie doar in virtutea ca are cea mai inalta functie in statul roman. Presedintele PSD trebuie sa fie ales de dumneavoastra la Congres pentru ca poate demonstra si poate arata anumite victorii" a spus Ciolacu.El a precizat ca saptamana viitoare va anunta "cu certitudine" daca va candida la cea mai inalta functie in PSD."Vreau sa gasim formula de echipa cea mai buna astfel incat, anul acesta, PSD nu sa intre in turul 2, PSD sa castige alegerile" a mai afirmat liderul interimar al PSD.