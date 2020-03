Ciolacu spune ca Guvernul Orban e de vina pentru lipsa stocurilor de materiale sanitare

Ziare.

com

Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv National, ca Romania se afla intr-o situatie dificila."Ne aflam intr-o situatie dificila, nu pentru PSD, pentru noi toti si am ajuns astazi intr-o situatie pe care am tot evitat-o, mai ales autoritatile si cu o intarziere de doua luni am revenit la restrictiile de circulatie.Si cu o mare presiune pe tot sistemul sanitar, pe administratiile locale, pe politisti si mai nou pe Armata. Cea mai mare eroare a fost expunerea cadrelor medicale. Oamenii asteapta de la noi ce stim sa facem cel mai bine, sa ii implicam, sa ii ajutam si sa ne organizam", a spus liderul PSD.El a precizat ca Guvernul avea timp trei luni, de cand a fost declarata epidemia de coronavirus, sa cumpere materialele sanitare si echipamentele necesare., persoanele varstnice trebuie sa evite contactul si trebuie sa evite cat mai mult sa iasa din casa. Guvernul a avut timp trei luni de zile din ianuarie de cand Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca o sa fie o pandemie, a avut timp sa cumpere si medicamente si teste si echipamente de protectie. Incearca sa induca aceasta greseala catre alt guvern, cred ca catre Guvernul Orban 1, sub nicio forma catre noi", a transmis Ciolacu.Ludovic Orban a reamintit, in conferinta de presa de marti seara, ca nu existau stocuri de echipamente si materiale sanitare, necesare in lupta cu Covid-19.