Ciolacu spune ca Melescanu vrea sa demisioneze din fruntea Senatului: Propunerea CEx este Titus Corlatean

Ziare.

com

"Am luat hotararea ca, pana la motivarea Curtii cu privire la alegerea presedintelui Senatului, sa mergem cu unul dintre vicepresedinti, avand si atributii de presedinte", a spus Marcel Ciolacu, vineri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta CEX al PSD.El a mentionat ca acest lucru s-a mai intamplat., fiindca asa este corect si am luat act de dorinta dansului, una cat se poate de normala, dar totodata am discutat si de acordul care PSD il va avea in viitor cu Forta Nationala.Propunerea Comitetului Executiv, dar ramane decizia la grupul PSD de la Senat, este domnul. Cred ca e una indreptatita, mai ales dupa victoria avuta la comisia de monitorizare", a adaugat Ciolacu.Intrebat daca Titus Corlatean ar putea fi propunerea PSD pentru sefia Senatului, Ciolacu a spus: "Vom vedea, aici este decizia exclusiv a grupului de la Senat".Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, declara, saptamana trecuta, ca a luat act de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, dar nu se va intreprinde nicio masura pana la primirea motivarii deciziei. Ulterior, senatorii vor decide, prin vot, persoana pe care PSD o va propune pentru conducerea Senatului. Ciolacu a spus ca PSD nu-l va mai sustine pe Teodor Melescanu, care nu este membru de partid.