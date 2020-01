Ciolacu sustine ca a strans suficiente semnaturi pentru motiunea de cenzura

Ziare.

"Vom merge in continuare, cum am promis. O sa depunem motiunea de cenzura, facem calendarul, sesiune extraordinara convocata de presedintele Romaniei, depunem motiunea si, repet, motiunea nu este... intr-o sesiune parlamentara ai dreptul sa depui o motiune in respectiva sesiune parlamentara. Noua ne-au dat acum sansa sa depunem doua.Sper sa se opreasca odata cu asumarile, sper Curtea Constitutionala sa judece cele trei sesizari de pana acum si speram noi ca se va respecta pana la urma legea si se vor stopa aceste asumari de raspundere. Nu depunem motiunea avand un proiect politic in spate, depunem motiunea avertizand faptul ca este o linie rosie a democratiei, care nu trebuie incalcata.Pana acum doar PSD si UDMR doresc sa faca acest demers. Mai este pana la motiune, mai este pana la vot, vom vedea care dintre parlamentari vor veni alaturi de noi. Nici guvernul Orban nu a avut matematic numarul suficient nici pentru a schimba guvernul Dancila, nici pentru a intra dansii la guvernare, deci, jocul este deschis si vom vedea. In cazul in care motiunea nu trece, vom ataca la CCR ", a declarat Marcel Ciolacu duminica, in cadrul unei conferinte de presa la Targoviste.El a precizat ca spera ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece, guvernul sa nu dea o ordonanta intre momentul votarii si cel al publicarii rezultatului motiunii in Monitorul Oficial."Sper sa nu le treaca prin cap, sa spunem, ca trece motiunea si pana cand apare in Monitorul Oficial vor da vreo ordonanta. Se poate si asta, ar fi chiar noaptea mintii. Nu facem nimic din ceea ce nu ne-am dorit. Am anuntat ca vom face acest lucru in cazul in care vor face aceasta, schimbare total incorecta si abuziva", a adaugat Ciolacu.Liderul social-democratilor a precizar, raspunzand unei intrebari, ca pana in prezent s-au strans 115 semnaturi, suficiente pentru a depune motiunea. El a afirmat de asemenea ca poarta discutii si cu Victor Ponta pentru sustinerea motiunii de cenzura si ca spera sa ajunga la un acord in aceasta privinta cu liderul Pro Romania. Intrebat daca are incredere ca toti parlamentarii PSD vor vota motiunea , liderul PSD s-a aratat increzator: "Eu cred ca suntem oameni seriosi, ne tinem de treaba. Si cred, de asemenea, ca cine a avut de plecat, a plecat".Reamintim ca Guvernul si-a anuntat decizia de a-si angaja raspunderea in Parlament pentru legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Conform Constitutiei, Executivul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege pentru care si-a asumat raspunderea in Parlament, a fost votata.Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii. Aceasta se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.Daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea.Cu aceeasi ocazie, Marcel Ciolacu a criticat Guvernul Orban pe mai multe teme, de la alegerea primarilor in doua tururi la dublarea alocatiilor."Daca dorim sa traim intr-o tara in care nu mai exista opozitie si Partidul National Liberal, prin diverse artificii, sa aiba toti primarii, sa aiba guvern , sa aiba presedinte , sa aiba ce vor ei sa aiba, atunci, ati vazut propunerile din sala, facem alegeri din trei tururi pana iese candidatul Partidului National Liberal si vom trai fericiti cu Ceausescu in bucatarie", a opinat liderul PSD.De asemenea, el a mai spus ca Guvernul ar fi avut timp sa prevada in buget sumele necesare pentru dublarea alocatiilor pentru copii, insa acest lucru "nu s-a dorit"."Ma bucur ca domnul prim-ministru a revenit la temele romanilor, noi am votat legea cu dublarea alocatiilor inainte ca Guvernul sa vina cu bugetul in Parlament. Cum au venit, cu asumarea raspunderii, deja e un detaliu juridic minor. Ar fi avut timp sa faca calculele necesare si modificarile necesare in buget sa puna in aplicare. Exact cum a facut guvernarea PSD. Chiar la guvernarea PSD a fost dupa aprobarea bugetului si am gasit solutiile necesare. Nu s-a dorit, cum nu s-a dorit nici la pensia minima, de la 704 la 775, acolo fiind vorba de un efort bugetar, din punctul nostru de vedere, mic, de doar 300 de milioane. Dar asa au considerat dansii sa se razbune pe romani", a sustinut Marcel Ciolacu, tot la conferinta de presa la Targoviste.El s-a aratat convins sa nici salariile profesorilor si nici pensiile nu vor fi majorate dupa calendarul stabilit de fostul guvern PSD. In plus, Ciolacu l-a ironizat pe premierul Ludovic Orban "Sunt ferm convins, mult discutata tema a anticipatelor de fapt inseamna austeritate. Nici legea pensiilor nu va fi respectata si nici marirea salariilor la profesori, lucru de altfel evident, fiindca ne-am uitat si noi in buget si au fost alocate numai 1,2 miliarde din necesarul de 7,3. Deci, cu alte cuvinte, nu se va face nici acest lucru. De aceea a iesit si aceasta tema falsa cu anticipatele si aceasta dorinta, in afara de dorinta indreptatita a presedintelui sa scape odata de Orban", a sustinut liderul PSD.In schimb, premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la HotNews.ro LIVE ca majorarea alocatiilor si a pensiilor depinde de evolutia economica Referitor la dublarea alocatiilor, amanata la ultima sedinta de Guvern pana la 1 august, dupa rectificarea bugetara, tocmai pentru a fi gasite fondurile necesare, premierul a afirmat: "E cert ca le crestem. Vedem cum o vom face atunci cand ne apropiem de termenul de rectificare a bugetului". Prim-ministruL a calificat legea de dublare a alocatiilor drept "o razbunare a PSD".