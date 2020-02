Ciolacu va sesiza CCR pe ordonantele Guvernului Orban si spune ca anticipatele sunt excluse

PSD nu va vota un nou Guvern Orban

In plus, Ciolacu spune ca PSD nu va vota sub nicio forma investirea unui nou Guvern Orban, considerand neconstitutionala o noua eventuala desemnare a acestuia in functia de premier. Cu toate acestea, Ciolacu spune ca "este exclusa" varianta alegerilor anticipate."Sunt foarte mari sanse ca PSD si Pro Romania sa aiba 233 de semnaturi ca desemnarea domnului Pricopie sa treaca prin Parlament. Ne lipsesc sase voturi in acest moment", a spus, miercuri seara, la Digi24, Marcel Ciolacu.Acesta considera ca presedintele Romaniei "va respecta Constitutia" si nu-l va desemna din nou pe Ludovic Orban in functia de premier, acest lcuru fiind neconstitutional, in opinia sa."E o diferenta mare intre nominalizare si votul din Parlament, circuitul democratic este mai lung", a mai spus Ciolacu, respingand varianta alegerilor anticipate."Varianta anticipatelor este exclusa din toata aceasta ecuatie", sustine Ciolacu.Acesta considera ca OUG adoptata de Guvernul Orban si care prevede masuri pentru alegerile anticipate nu este legala."Momentan, OUG data de Guvernul Oran nu stim cat este de legala ca sa apara in Monitorul Oficial. Am inteles ca doar cinci OUG din nu stim cate - presupunem ca 24 - au avize. Eu sunt presedintele Camerei Deputatilor si nu stiu cate OUG a dat Guvernul, ca sa nu mai vorbim de texte. OUG pe anticipate nu are aviz sau are aviz negativ de la Consiliul Legislativ", a afirmat presedintele PSD.Acesta a precizat ca se va adresa CCR cu privire la OUG emise de Guvernul Orban marti seara."Cred ca o sa ne adresam CCR ca sa ne lamureasca daca aceste OUG sunt legale sau nu. Cele care nu au avut aviz (...) Vom vedea, cert este ca exista suspiciuni", a mai declarat liderul PSD.Cele 25 de ordonante de urgenta adoptate marti seara tarziu de Guvernul Orban, inca in functie, nu au fost publicate nici pana in acest moment in Monitorul Oficial. In schimb, decizia Parlamentului privind adoptarea motiunii de cenzura prin care Executivul a fost demis a aparut deja in MOf.Asadar, se pune intrebarea in acest moment: Ce se intampla acum cu OUG adoptate marti ? Mai intra ele in vigoare, tinand cont ca se vor publica dupa ce, oficial, Guvernul Orban a fost demis?Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, a explicat pentru Ziare.com ca intrarea in vigoare a celor 25 de ordonante nu va fi afectata, pentru ca ele au fost adoptate de un guvern in functie.Iar Ludovic Orban se arata convins ca toate ordonantele vor avea avizele necesare pentru a putea fi publicate in Monitorul Oficial Pe de alta parte, Marcel Ciolacu a respins categoric posibilitatea ca PSD sa voteze investirea unui nou Guvern Orban si a spus ca "nimeni nu poate intra la un vot pana nu lamurim legalitatea acestei numiri".Intrebat daca-i va forta mana presedintelui sa accepte propunerea de premier a PSD, Ciolacu a spus: "Nu am aceste atribute".Anterior, tot la Digi24, premierul demis Ludovic Orban a prezentat planul liberalilor pentru a ajunge la anticipate: PNL nu va vota un nou guvern... PNL , iar astfel se vor crea conditiile constitutionale pentru ca presedintele sa poata dizolva Parlamentul.Singura varianta pentru a evita anticipatele ar fi ca parlamentarii PSD sa voteze Guvernul Orban II. Iar in acest caz, "o sa rada toata tara de ei. Cum sa votezi un guvern pe care l-ai demis?", se intreaba Orban.