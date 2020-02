Ciolacu va sesiza luni CCR cu privire la desemnarea lui Orban ca premier (surse)

Ziare.

Potrivit unor surse social-democrate, Marcel Ciolacu s-a consultat vineri cu juristii partidului , dar si cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, si a decis sa faca aceasta sesizare la CCR.La documentul prin care va fi sesizata Curtea lucreaza mai multi juristi din PSD, iar acesta va fi finalizat pana luni. Tot luni urmeaza ca presedintele Camerei sa anunte oficial decizia pe care a luat-o cu privire la acest demers.Marcel Ciolacu si-a exprimat inca de joi indoiala in ceea ce priveste legalitatea nominalizarii lui Ludovic Orban ca prim-ministru, dupa ce a trecut motiunea de cenzura, mentionand ca PSD va cere lamuriri in acest sens."Am luat si eu act din presa de auto-propunerea domnului Orban din nou de a fi primul-ministru al Romaniei, dupa ce a existat in Parlament cel mai mare scor la o motiune de cenzura post-decembrista. (...) Nu stiu nici cat de legala este tot propunerea domnului Orban de a fi desemnat prim-ministru. Vom vedea. Nu sunt specialist in Constitutie, dar cu certitudine vom cere lamuriri pana se va ajunge la un vot in Parlament", a precizat el, la finalul consultarilor de la Palatul Cotroceni.