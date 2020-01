Ciolacu vede politica romaneasca impartita doar intre doua partide: PSD si PNL

Ziare.

"Structura politicii romanesti in momentul acesta arata foarte clar doi piloni, unul de stanga si unul de dreapta, unul fiind PSD, altul PNL. A aparut acel USR, vedem fiecare dintre noi ca, incet-incet, acea flacara de imaculati incepe sa se stinga", a spus, duminica, in dechiderea Conferintei Judetene a PSD Calarasi, Marcel Ciolacu.Acesta a explicat ca el si Paul Stanescu nu se vor implica in filialele judetene, care au drept de decizie."Deciziile apartin organizatiei, rezultatele, de asemenea, apartin organizatiei, atat reusitele, cat si nereusitele. A fost o greseala mare, si o recunosc fara nicio retinere, lipsa la nivel central a unor analize dupa ce-am avut alegeri. Intotdeauna dupa ce-am avut alegeri, ori ne-am bucurat prea mult si am uitat neperformanta, am uitat poate si meritocratia politica si am ajuns dupa doua nereusite, europarlamentare si prezidentiale, sa incercam sa o mosmolim din nou. Lucrul acesta nu se mai poate intampla dupa alegerile locale si generale de anul acesta", a mai spus Ciolacu.Liderul PSD si secretarul general, Paul Stanescu, participa la conferinta Judeteana a PSD Calarasi de desemnare a delegatilor judeteni la Congresul National din februarie 2020.