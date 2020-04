Ciolacu vrea alegeri locale si parlamentare in acelasi timp

Ziare.

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a spus, luni seara, la "Marius Tuca Show", ca primarul si parlamentarii ar putea fi alesi in acelasi weekend.Acesta a precizat ca dupa ce viata oamenilor s-a schimbat, acestia nu mai au starea necesara pentru luptele electorale.El vede alegerile locale si parlamentare organizate in acelasi timp, daca pandemia va mai dura."Cred ca ar fi si economic mult mai bine pentru efortul Romaniei. Cine credeti ca dupa o asemenea sperietura, pandemie, si dupa ce ti-ai pierdut apropiati sau locuri de munca sau ti s-a schimbat viata, fiindca erai bine-mersi in Marea Britanie sau in Germania, aveai o slujba sigura, acum ai venit in Romania, nu mai ai o slujba sigura, are chef de actorii politici in campaniile elctorale? (...)Sambata, duminica, poate sa fie la diferenta de o saptamana, sa se suprapuna campaniile electorale", a spus Ciolacu.