Ciolacu vrea o reintregire a stangii: Nu excludem o alianta cu Pro Romania si ALDE

"Eu doresc o reintregire a stangii. Am declarat acest lucru, am facut anumiti pasi, am dat o decizie in interiorul partidului - pentru prima oara fiecare organizatie judeteana decide ce aliante face.Sunt multe organizatii judetene care doresc o alianta cu Pro Romania, am luat act si de anumite declaratii ale domnului Victor Ponta", a declarat Ciolacu, vineri, la interviurile DC News.El a adaugat ca "i-a intins o mana" liderului Pro Romania, Victor Ponta, si depinde acum de acesta ce decizie va lua."Nu ascund faptul ca ieri (joi - n.red.) am avut o discutie cu domnul Victor Ponta si incercam sa depasim anumite momente. Mana intinsa din partea PSD este una reala, decizia ii apartine in acest moment domnului Victor Ponta. Noi suntem deschisi pentru astfel de aliante, in primul rand de reintregire a stangii, apoi categoric trebuie sa avem un program politic comun", a adaugat liderul PSD.Intrebat daca este deschis pentru o alianta cu Victor Ponta, el a spus: "Categoric".Marcel Ciolacu a adaugat ca nu exclude o alianta cu ALDE."Nu excludem o alianta nici cu ALDE. Acelasi lucru a fost transmis in ceea ce priveste ALDE in teritoriu, si sunt lideri judeteni care doresc, cel putin despre alegerile locale vorbim acum, sa aiba astfel de aliante.Cred ca o regrupare a celor trei forte este un lucru benefic pentru stanga romaneasca. Se poate regasi intr-un proiect politic si o anumita latura de centru dreapta. Guvernele PSD nu au avut masuri numai de stanga. (...) care au fost binevenite, bine fundamentate, care au fost benefice Romaniei", a mentionat presedintele interimar al PSD.