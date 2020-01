Ciolacu vrea un guvern de uniune nationala, in niciun caz unul tehnocrat, condus de George Maior

Ziare.

"Nu am avut placerea de a-l cunoaste pe domnul Maior. Cu certitudine Partidul Social Democrat nu va face aceasta proba. Ne-am dori pentru aceasta perioada pana la alegerile parlamentare sa fie un Guvern de uniune nationala pentru gestionarea problemelor romanilor si dupa alegeri sa se contureze o majoritate", a declarat presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sambata.Afirmatia vine in contextul in care, potrivit unor informatii vehiculate in spatiul public, presedintele consiliului national al ALDE , Norica Nicolai, sustine un guvern tehnocrat, al carui ministru ar putea fi fostul sef al SIE George Maior, in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban ar trece in Parlament.