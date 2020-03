Congresul de unica folosinta al domnului Ciolacu

Nimeni nu-i mai breaz in partid, decat Marcel Ciolacu

Vanatorul de scaune goale

Cat de periculos este sa ramai umar la umar cu liderul cel mare

Un virus la momentul potrivit

Inca ne mai este proaspat in memorie congresul din octombrie 2015, cand un alt candidat unic, pe nume Liviu Dragnea, se alegea cu o majoritatea de aproape 97% a celor care l-au votat numai pe el, intrucat altul nu exista. Trebuie sa recunoastem ca smecheria se cam repeta.Atunci, Dragnea declara in public ca regreta lipsa contracandidatilor si faptul ca n-a aparut nimeni pe masura sa se ia la intrecere cu el. Totusi, presa informa cu detalii despre modul cum s-a descotorosit de concurenti, unul cate unul, convingandu-i chiar in biroul sau sa se retraga sau manevrand organizatiile partidului sa respinga candidaturile incomode. Asa a ajuns el candidat unic, nu altfel.Despre cazul Ciolacu nu prea am informatii cum procedeaza, dar intuitia imi spune ca are si el smecheriile lui, daca nu la fel cu ale precursorului, in orice caz foarte asemanatoare. In plus, si el regreta lipsa contracandidatilor, si asteapta sa apara vreunul cu care sa se intreaca:Corect. Partidul este mare si ar fi de neconceput ca, intr-o jumatate de milion de membri, sa nu se gaseaca altul mai breaz decat Ciolacu, sa nu existe altii mai intelepti, mai cultivati si mai reprezentativi, capabili sa preia conducerea partidului si sa reprezinte social-democratia romaneasca in fata Europei.Dar atunci, de ce n-are domnia sa contracandidati? Pun pariu ca a depus eforturi uriase sa nu aiba. Stie el ce face, desi Marcel Ciolacu este incomparabil mai putin abil intr-ale politicii decat Liviu Dragnea si nu mult peste nivelul de intelepciune al Vioricai Dancila. L-as situa undeva la mijloc, intre cei doi. Candidatura unica este singura lui sansa de reusita.La alegerile de anul trecut, Dancila avusese trei concurenti: Liviu Plesoianu, Serban Nicolae si Ecaterina Andronescu. N-a casigat niciunul din ei, dar au sperat. Cum se face ca anul acesta nu mai spera nimeni in fata lui Ciolacu, desi se vede si din avion ca el nu este cu mult mai breaz decat Viorica?Apreciez la domnul Ciolacu ca este constient de realitati si nu se supraapreciaza pe el insusi. Intelege ca, atunci cand alergi singur pe pista, nu risti sa ajungi al doilea.Bunul simt imi spune totusi ca personajul, chiar daca alearga singur pe pista, ar trebui sa fie recunoscut si notoriu. Dar ce notorietate are Marcel Ciolacu? Cine a auzit de el, inainte de a fi plecat Dragnea "in vacanta", lasand scaunul gol? Nu s-a prea auzit nici inainte de prabusirea Dancilei si de lovitura finala pe care chiar dansul i-a dat-o, determinand-o sa plece rapid, ca sa ramana gol inca un scaun.As zice ca si astazi multi romani ar da din umeri daca le pui intrebarea de sondaj: "ati auzit de un anume Ciolacu?".Un sondaj, intocmit acum vreo luna si publicat in presa, clasa cam astfel notorietatea catorva personalitati de stanga ale tarii:* Gabriela Firea: 54%* Victor Ponta: 41%* Sorin Grindeanu: 40%* Marcel Ciolacu: 22%Ciolacu este la mai putin de jumatate din notorietatea Gabrielei Firea si mult sub cea a lui Sorin Grindeanu, fost prim ministru si cu o buna imagine in partid, perceput ca omul care l-a infruntat zgomotos pe Dragnea, chiar in perioada de glorie a acestuia.In varianta pregatita de actualul presedinte interimar pentru a fi propusa congresului, prevazut initial pentru 29 februarie, Firea si Grindeanu ocupau amandoi functii de vicepresedinti ai partidului, asezati de-a dreapta si de-a stanga liderului suprem.A fost insa deajuns sa se auda ca unele organizatii judetene il vor pe Grindeanu chiar numarul unu al partidului, pentru ca numele lui sa dispara brusc din peisaj. Procedand aidoma lui Dragnea, care isi indeparta fara ezitare orice concurent, Ciolacu a renuntat brusc la unul din posturile de presedinte executiv, lasandu-l in vant pe fostul premier.- prognostica joi profetic un comentator, referindu-se explicit la Sorin Girndeanu.Coect. Grindeanu a fost intr-adevar prudent ca nu si-a dat demisia din ANCOM, ca sa poata accesa postul promis de Ciolacu. A ramas sa astepte momentul porivit, asa cum aprecia comentatorul pe care il citam. Si sunt convins ca-l asteapta, dar nu acum, la congres, ci poate cu alta ocazie.Dar, desfiintandu-se un post de presedinte executiv, ramanea singur cel de al doilea, al doamnei Firea. Gabriela Firea, singura, umar la umar cu Ciolacu. Niciodata Dragnea n-a stat umar la umar cu nimeni si este evident ca nu poate sta nici discipolul sau Ciolacu. Asta a lovit-o, prin ricosa, pe Firea.Tot presa informeaza ca presedintele interimar ar fi chemat-o la partid si i-ar fi transmis ca s-au desfiintat amandoua functiile de presedinte-executiv, dupa retragerea lui Grindeanu. In compensatie, i-ar fi oferit primarului general unul dintre cele cinci posturi de prim-vicepresedinti.Daca informatiile sunt corecte, inseamna ca Marcel Ciolacu joaca strict dragnist inaintea congresului: atrage oamenii, ca sa-si faca imagine cu ei, si-i indeparteaza imediat ce observa ca s-au apropiat prea mult de el.Cu asta, echipa pe care interimarul partidului o pregatise in februarie pentru validare la congres s-a destramat, iar destramarea devine cu atat mai vizibila, cu cat tot presa relateaza reducerea numarului celor cinci vicepresedinti si ca Lia Olguta Vasilescu va fi recuperata din dulapul cu naftalina.Asta, cand? Cu putin inainte de noua data a congresului, dar ceva mai incolo decat vechea data, cea de 29 februarie, cand trebuia validat tot ce s-a anulat intre timp. In opinia mea, se simte un puternic sindrom de bajbaiala in pregatirea congresului.Si poate ca nimic nu puncteaza mai bine bajbaiala, decat amanarea mult asteptatului congres sub pretextul coronavirusului si in asteptarea zilei cand virusul va scadea in intensitate.Intensitatea n-a scazut. Virusul a produs intre timp noi cazuri de imbolnaviri. Totusi, congresul se tine in martie, cand pericolul a ajuns mai mare, nu in februarie cand era mai mic!Asta mi se pare un fel de poveste cu cocosu' rosu', care dovedeste ca virusul este numai pretextul amanarii, iar fondul este bajbaiala din partid, incapacitatea lui Ciolacu de a lua hotarari ferme si fara indoiala nevoia de a se intelege cu liderii din teritoriu, pentru ca nu cumva sa apara vreo surpriza de acolo.Tinerea congresului prin videoconferinta, o tema vanturata de liderul interimar tot sub pretextul virusului, mi se pare incercarea de a scoate din manseta un as castigator de catre unul care n-are in mana decat septari si optari.As zice ca, nefiind prea sigur pe participantii la un congres in toata regula, conducatorul interimar apeleaza la tehnica virtuala, incomparabil mai usor de manipulat, decat multimea reala, adunata la congres.Nu sunt IT-ist, nu stiu care ar fi tehnica in acest caz, dar lucrez pe calculator si sunt uimit cand vad ce se poate obtine numai cu tastatura si cu mausul. Pe scurt, candidand fara concurenti si votat in sistemul virtual, domnul Ciolacu, poate conta nu numai ca alearga singur pe pista, dar chiar ca ajunge la potou inainte de a fi luat startul.Imprastierea virusului ridica probleme in aeroporturi, gari, scoli, marketuri, acolo unde aglomeratia umana este densa si inevitabila. Dar un congres politic nu este inevitabil. Daca nici statutul partidului, nici alt document nu stabilesc un termen pentru tinerea congresului in vederea validarii noii conduceri, nimic nu-i opreste pe organizatori sa-l amane chiar si sine die.In opinia mea, este mai intelept sa nu-l tii deocamdata deloc, decat sa faci un simulacru de congres virtual, ca un fel de teleconferinta, unde Ciolacu si echipa sa sa converseze cu delegatii din toata tara si sa primeasca in birou votul lor electronic.Dar dansul simte cum ii tremura pantalonii pe el la gandul ca orice amanare intareste riscul sa apara totusi un indezirabil contracandidat.