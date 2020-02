Congresul PSD depinde de coronavirus. Daca nu e niciun pericol, va avea loc pe 29 februarie

Ziare.

La sedinta vor participa peste 1.500 de delegati, iar din structura de conducere a PSD va lipsi functia de presedinte executiv."Romania se afla in fata unui pericol iminent provocat de coronavirus, cred ca intram in alta etapa politica si este cazul ca toti politicienii si toate fortele politice sa revina la agenda romanilor, iar Guvernul sa vina cu un plan de masuri cat mai rapid.Am avut discutii si despre congres, dar sunt deja lucruri marginale si tin de viata interna a partidului. Prioritatea in acest moment a PSD este acest pericol iminent care ne paste", a spus Marcel Ciolacu, intr-o conferinta de presa, desfasurata luni.Congresul PSD va avea loc in 29 februarie, daca nu apar cazuri confirmate de coronavirus in Romania."In principiu, ramanem pe data de 29, in cazul in care in Romania nu apar cazuri confirmate cu coronavirus. Este o decizie clara luata de toti colegii. Un congres inseamna sa adunam peste 1.500 de oameni, daca nu exista acest pericol si nu punem in pericol delegatii la congres, vom tine congresul", a mai spus Ciolacu.Structura de coducere a PSD va fi: presedinte, cinci prim-vicepresedinti, 8 vicepresedinti regionali, secretar general si primele trei organizatii, pe baza meritocratiei politice, de drept in Biroul Permanent National."Am renuntat la functia de presedinte executiv, pentru ca asa am votat", a mai precizat Ciolacu.Pana in prezent, niciuna dintre suspiciunile de imbolnavire cu coronavirus nu a fost confirmata in Romania.