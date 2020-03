Congresul PSD va avea loc pe 21 martie. Din echipa lui Ciolacu va face parte si Olguta Vasilescu

Ziare.

com

Ciolacu a anuntat, marti seara, ca a avut o sedinta informala cu reprezentantii PSD, fiind luate mai multe decizii."Tinem Congresul pe 21 martie. Vom avea un congres in aceeasi procedura - proiect politic si o echipa. Am anuntat colegii ca in echipa mea nu voi merge cu presedinti de organizatii", a spus Ciolacu.El a precizat ca din echipa pe care o va prezenta la Congres va face parte Olguta Vasilescu."S-a terminat aceasta lupta pentru functii in PSD", a mai spus el.- se actualizeaza -