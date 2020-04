Cum s-a suparat domnul Ciolacu, ca vacarul pe sat

a reusit sa obtina pentru prima oara in istoria Romaniei

Inteleg ca s-a simtit lezat, desi nu-mi aduc aminte ca presedintele sa-i fi amintit numele. Ar fi fost de asteptat din partea domnului Ciolacu o explicatie cat de cat logica, o replica intelgenta, cateva cuvinte care sa ramana model de intelepciune in analele Executivului, asa au ramas multe din aforismele rostite altadata de parlamentarii Iorga, Catargiu, Bratianu, Calinescu, Duca si multi altii.Ti-ai gasit! Auzi, Ciolacu si aforisme! Domnia sa ii raspunde presedintelui cu reprosuri de ultima speta, ieftine , incepand cu acela ca presedintele ar fiCe spui, Franz? Dar Ciolacu unde se gasea in acel moment de bun inceput, cand pandemia venea peste Romania? Era pe Luna? Pe alta planeta? Nu, domnilor, era in Parlament. Era exact acolo unde este si astazi, ca presedinte de Camera.Sa fim intelesi, presedinte de Camera nu inseamna un ins oarecare, un nea Vasile de la poarta. Inseamna al treilea om in stat. Daca i s-a parut ca vine pandemia peste Romania (n-am spus-o eu!) si ca e ignorata de presedinte, nu era normal ca el, ca bun roman, sa faca ceva? Nu stiu ce anume, pentru ca nu sunt eu al treilea om in stat, dar nici nu pot sa-mi inchipui ca rolul lui era acela de a se face ca ploua si a astepta cu bratele incrucisate, exact pana in clipa cand va tine presedintele o conferinta de presa, in plina pandemie, si atunci - hop! - sa-i reproseze ceea ce si-a adus aminte brusc.Dar nu este asta singura gugumanie rostita de liderul interimar al PSD, intru apararea sa. Sunt altele si mai mari. Rosteste dansul despre colegii sai parlamentari:. Cum adica, au fost nevoiti? Le-a pus cineva sula-n coaste? Sa recapitulam. La consultari, PSD n-a avut curajul sa mai faca o propunere de premier propriu, dupa ce patise ceea ce patise cu Viorica-Vasilica, Tudose, Grindeanu, Ponta si altii.Domnule Ciolacu, ati fost in situatia sa votati guvernul PNL nu pentru ca v-ar fi fortat cineva, ci pentru ca un candidat propriu nu aveati, asa cum nu se profileaza nici acum vreunul, pentru viitor. Nu uitati ca PSD a iesit de pe scena politica pe faras, iar daca va place sa ridicati tonul de pe aceasta pozitie nu tocmai magulitoare, va priveste. Stiti ce zice romanul despre o anumita capra, cand tine coada sus.Este jenant sa aud ca il intrebati pe presedintele tarii daca isi mai aduce aminte de momentul cand domnul Citu fugea de raspundere. Domnul Florin Citu n-a fugit niciodata de raspudere si cea mai buna dovada este faptul ca a intrat in Guvern, preluand un minister lasat vraiste si cu visteria goala de catre predecesorul Orlando, omul de baza al premierului Viorica.Domnul Citu a facut ceea ce nu s-a vazut niciodata la vreun membru PSD: a cedat functia altuia considerandu-l mai potrivit. A procedat ca un gentelman, nu ca un tovaras, asa cum procedeaza domnul Ciolacu in modesta sa replica, cand isi permite sa-l intrebe pe presedinte daca isi aduce aminte.Ca sa punem puntul pe "i", domnule Ciolacu, Orlando Teodorovici este cel care a indatorat tara cu bani pentru care vom plati multa vreme dobanda, in timp ce domnul Florin Citucredite cu dobanda negativa, necesare pentru plata salariilor si a pensiilor angajate de dvs fara acoperire.Un sir de reprosuri aduse de domnul Ciolacu presedintelui tarii sunt legate masurile antivirus: oprirea unor activitati, somajul, permisiunea de plecare din tara a celor cu contracte in strainatate.Poate n-a inteles bine domnul Ciolacu. Cele vreo patru milioane de romani plecati din tara - numai o mica parte din ei sunt sezonieri - nu si-au parasit vatra datorita PNL sau a actualului presedinte. Ei au plecat treptat in curs de trei decenii, satui de politica PSD si dezgustati de liderii hulpavi ai acestui partid.Ca sa nu fie vorba, uitati-va la rezultatele alegatorilor din strainatate la scrutinul din noimebrie sau la cel din 26 mai. Sunt ei in situatia sa-i apere PSD de PNL? Ei si-au gasit, saracii, de lucru in strainatate pentru ca intr-o Romanie construita de guvernarile PSD ar fi fost muritori de foame.As putea continua, dar mi se face greata cand citesc ce-i mai poate reprosa Ciolacu presedintelui: ca si-ar dori saracie, austeritate si somaj. Nu merita replica: cele 4 milioane de romani care muncesc peste hotare sunt la ei in tara someri neinscrisi ca atare in acte. Si nu PNL i-a adus in aceasta stare, ci guvernarile PSD.Da, guvernarile PSD, ai caror lideri s-au infruptat din averea tarii, saracind-o. Unii au iesit din puscarie, altii abia au intrat, altii au fost eliberati in baza legilor elaborate cu adresa precisa (va mai aduceti aminte de Tudorel, Iordache, S. Nicolae, Nicolicea?) altii au scapat ca prin urechile acului, feriti cu imunitatea (va mai amintiti de Rovana Plumb, cea care a cotizat 800.000 lei ca sa ajuga europarlamentar?), plus altii, destui si ei, care fara indoiala sunt in asteptare.Domnul Ciolacu vorbeste de saracie. Saracia este rezultatul a apropae trei decenii de guvernari PSD, si tot saracie este traiul la care ne-a adus ultima guvernare, tot PSD (bine ar fi sa fie chiar ultima!), cand baza de finantare a tarii a ajuns imprumtul.Domnule Marcel Ciolacu, cum spune o vorba romaneasca, suntem datori vanduti. Si nu ne-a vadut altul, decat numai PSD cu liderii sai, incepand cu Iliescu, continuand cu Nastase, Ponta, Dragnea, Dancila si, vorba unui clasic in viata, poate ultimul, cu voia dumneavoastra, Ciolacu.