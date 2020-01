Daca se adopta alegerea primarilor in doua tururi, PSD face sesizare la CCR

Ziare.

"In cazul in care se va face pasul spre doua tururi, PSD cu certitudine va face sesizare la CCR, dar va si depune motiune de cenzura alaturi de colegii nostri, parlamentarii de la UDMR, care deja au anuntat acest lucru", a declarat Ciolacu, vineri, la Braila.Liderul social-democrat a mai spus ca presa nu a reactionat, asa cum s-a intamplat in cazul PSD, atunci cand nu s-au respectat recomandarile europene si ca din acest motiv exista "o frustrare"."Exista o frustrare din partea PSD pentru ca, de cate ori am incercat sa venim cu lucruri anormale, presa a reactionat. Acum avem o decizie a CCR si o recomandare a Comisiei de la Venetia: 6 luni sau un an de zile inainte de alegeri nu ai voie sa schimbi legile electorale.Este exclus acest lucru. De ce se forteaza in acest moment, de ce fortam niste alegeri anticipate cand anul acesta avem alegeri la termen? Pentru ca ni se pare noua ca stam bine in sondaje? Eu atata meschinarie nu am vazut de mult timp. Este datoria presei sa sanctioneze in mod democratic", a transmis Ciolacu.