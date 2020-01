Decizia se ia la centru: Ciolacu vrea sa aprobe toate candidaturile PSD pentru primarii

Ziare.

"Toate organizatiile vor trimite propunerile catre validare la toate functiile de primari, indiferent daca de comune, de mari municipii sau de consilii judetene", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri, la Adevarul Live.Acesta a explicat ca propunerile trebuie trimise pana in 15 februarie.In acelasi context, liderul PSD a avut un atac dur la adresa primarului din Targu Mures care a cerut un control al natalitatii in mediile sarace: "Am crezut ca traim in anul 2020. Nu e prima data cand constat ca exista aberatii si la acest nivel.Cred ca acest primar va fi sanctionat de cetatenii orasului, nu poti sa rezonezi cu asa ceva. Te jignesti pe tine. Chiar daca poate e un bun gospodar, nu poti sa rezonezi cu un om care poate gandi si spune asa ceva".