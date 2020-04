Dupa ce a votat Guvernul Orban, pe care abia il demisese, PSD ameninta cu o noua motiune de cenzura

Ziare.

Totusi, seful PSD spune ca va astepta sa treaca pandemia cu care se confrunta acum nu doar Romania, ci intreaga lume."Atat timp cat este stare de urgenta si este inca un pericol aceasta pandemie asupra vietilor romanilor nu vom depune motiune (... ) Daca se continua in acelasi ritm de greseli si aceasta abordare total pompieristica si fara nicio viziune de viitor, cred ca se impune si e o necesitate", a spus Ciolacu.Guvernul Orban a fost investit pe 14 martie, in special cu voturile PSD, mai ales ca foarte multi parlamentari PNL nu au putut merge, fiind in izolare dupa ce intrasera in contact cu senatorul Vergil Chitac, confirmat pozitiv cu coronavirus.Ciolacu spune acum ca PSD a fost obligat sa voteze investirea Guvernului Orban de "momentul dificil" in care se afla tara."Imi asum acest lucru. Era un moment dificil. Eram foarte intarziati. Romania avea nevoie cu un guvern cu drepturi depline, tocmai pentru a da OUG si a actiona rapid. Lucrurile arata altfel astazi. Avem OUG date in guvern trimise in MO dupa patru-cinci zile. Apoi OUG care schimba alta OUG. Nu ma asteptam sa fie asa pompieristica toata situatia", a spus Ciolacu.