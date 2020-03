Hai sa facem amendamente, daca tot n-avem alta treaba

Vorbise frumos domnul Ciolacu. Dar, intre timp, s-a sucit.

"trebuie sa precizeze expres si limitativ care sunt drepturile care se restrang, limitele si scopul restrangerii".

Are Parlamentul drept de veto la Decretul presedintelui?

Hop, si Gica-Contra, la dezbateri fara subiect de conversatie

Din pacate, in fruntea acestor carcotasi se pozitioneaza chiar presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, din care unul ma surprinde, intrucat se pronuntase zilele trecute cat se poate de laudabil:".Acum, cel care vorbise frumos procedeaza ca intr-o zicala de prin Moldova, cu referire la vaca mulsa si nervoasa, care da cu copita in galeata plina.Dintr-o data, presedintele Camerei pune sub semnul intrebarii insasi votarea starii de urgenta in Parlament, neexcluzand alternativa sa fie respinsa, ceea ce zice ca n-ar prea dori, dar nici nu evita explicatia ca. Si, ca sa fie clar ce are in cap, liderul PSD promite solemn:Nici presedintele celei de a doua Camere, deocamdata interimar, nu foloseste pozitia sa ca sa prezinte propriile solutii, la care eventual s-a gandit ca sa salveze vieti, ca sa asigure spatii de carantina, paturi in spitale, seruri si dezinfectanti, aparatura medicala si tot ce mai trebuie, ci o foloseste ca sa se dea el mare si sa arate cum va sanctiona guvernul, daca acesta va intampina dificultati, daca se va descurca greu si daca nu va izbuti pe deplin ceea ce isi popune.Domnia sa este pornit rau pe Decretul de instituire a starii de urgenta:Sa precizeze? Asta sugereaza ca respectivul Corlatean a invatat limba romana cu profesoara de matematica din Videle, doamna Viorica. Daca ar sti cineva unde sunt "limitele limitative", ar merita premiul Nobel. Nimeni nu are reteta exacta cu ce este de facut. Mi-e teama insa ca, atunci cand este vorba de sanatatea si de vietile oaamenilor, ar trebui sa le lasi conducatorilor oarecare libertate de actiune, nu sa le stabilesti limite si restrangeri, numai asa, ca sa-i poti sanctiona cand le incalca.Daca stabilesti limitarisi constrangeri care prejudiciaza sanatatea romanilor, in loc s-o ajute, cine va da socoteala pentru consecinte? Ciolacu? Corlatean? PSD?Nici Parlamentul nu stiu daca are caderea sa judece decizia presedintelui. Pur si simplu, Constitutia prevede ca, in termen de 5 zile de la semnarea Decretului, presedintele trebuie sa ceara incuviintarea Parlamentului cu privire la masura adoptata. Dar nu spune ce poate sa faca, mai depate, Parlamentul. Sa modifice ce nu-i convine? Sa completeze? Sa respinga? Sau este obligat sa incuviinteze totul, prin simpul fapt ca a luat act?Citind legea, pare clar: presedintele cere incuviintarea nu in vederea adoptarii masurii, ci "cu privire la masura (deja n. red.) adoptata". Este un mod de a lua act de cele hotarate si nimic mai mult. Daca celor doi presedinti de Camere li se pare altceva, inseamna ca isi dau cu dreptu-n stangu'. Si iata de ce:Va mai aduceti aminte de cazul Laura Codruta Kovesi? Tot pesedistii - cu exceptia unuia domiciliat in prezent la zdup si alteia ajunsa simpla persoana fizica - reusisera sa obtina de la CCR o hotarare cum ca presedintele tarii trebuie sa semneze "ca primarul" o propunere a ministrului justitiei, intrucat "nu are drept de veto"., nici Parlamentul, nici presedintii celor doua Camere nu au drept de veto cu privire la starea de urgenta dispusa de presedinte prin Decret. Asa ca, ciocu' jos, domnu' Ciolacu. Si domnu' Corlatean, tot ciocu', jos.Raul este ca, punand in discutie Decretul, amandoi le-au dat apa la moara unor pesedisti, dar si unor politicieni din alte partide, sa nascoceasca o procedura proprie, nestatuata nici in Constitutie, nici in alta parte: depunerea de amendamente la Decret.Nu zic ca n-ar fi bune dezbaterile, dar mi se pare bizar ca Legislativul, care trecea "pe repede inainte" legile justitiei, fara alta urgenta decat salvarea de la gratii a clientelei pesediste, incearca sa traga de timp la un Decret, de care depinde sanatatea si poate chiar viata romanilor.Treziti-va, domnilor, si nu faceti ceea ce nu se cere, ca pierdem timpul degeaba, cand oamenii se imbolnavesc cu zecile sub ochii nostri, iar in alte tari isi pierd chiar viata! Puneti umarul daca va pricepeti la ceva, iar daca nu va pricepeti, nu vorbiti.Ar fi mai corect pentru un partid care vrea sa se reformeze sa-si puna intrebarea elementara: unde sunt cele opt spitale noi plus unul Metropolitan, promise si pentru care n-a infipt nimeni vreun harlet in pamant si n-a dat cu tarnacopul in teren, desi am fi putut avea la ora actuala poate jumatate din miile de paturi promise.Suntem aproape de limita cand spitalele sunt gata sa ajunga pline pana la refuz, si tare mi-e teama ca ne apropiem de ziua cand vom interna bolnavii in corturi sau in alte spatii improvizate.In opinia mea, despre asta ar trebui sa le vorbeasca romanilor Ciolacii si Corlatenii partidului, despre lipsa spitalelor promise, nu despre limita limitelor, cu care vor sa modifice Decretul, mai mult ca sa aiba ce combate cand vor face "opozitie totala", decat pentru ca ar fi nevoie de ea.Timpul imi permite sa citesc nu numai presa romaneasca, ci si pe cea straina. Observ ca in aproape intreaga Europa - si nu numai - s-au dispus masuri similare starii de urgenta. Se aplica de mai multa vreme in Franta, Italia, Germania, Spania, in alte tari europene, in America, Liberia, Israel, sau in indepartata Chile. N-am obsevat nicaieri ca Opozitia sa se opuna masurilor severe impuse de autoritati, ca sa castige din asta capital electoral. Totul are o limita.Iar felul cum unii politicieni damboviteni nu vad limitele lasa de inteles ca, intrucat anticipatele au iesit de pe agenda lor, n-ar avea alt subiect de conversatie, daca nu s-ar agata de starea de urgenta, ca sa aiba ce dezbate.