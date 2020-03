Ingrijorare in PSD: cine ar putea sa voteze guvernul Florin Citu?

"Bila la vedere" ascunde si mediocritatea unor lideri de frunte, incapabili sa-si convinga colegii de valoarea propriilor convingeri sau de principiile imbatabile care ii calauzesc. Pe scurt, nu-i ajuta fortele sa explice ca "asa e bine" si nu altfel. Este ultima dovada a faptului ca n-au argumente.

supunand astfel cenzurii de partid respectivul vot

Votul "secret" cu bila la vedere este o mascarada strict balcanica, "made in Romania".

intentia evidenta a celor alesi de a-i pacali pe cei care i-au ales

De unde stiu sefii de partid cum vor vota parlamentarii lor? Evident, din faptul ca alesii voteaza nu de capul lor, ci dupa capul sefilor.

asa cum demonstreza el, nu cum pune sula-n coaste

Murmura glasuri in interiorul PSD

Ne poate electriza Ciolacu cu discursul sau?

Din capul locului, sistemul cu bile a fost gandit anume pentru a asigura secretul votului si a proteja parlamentarul de eventuale consecinte in plan personal ale votului sau. De aceea sunt doua bile, de aceea avem doua urne, de aceea bila se tine in pumn, la introducerea in urna.Scopul este acela ca votantul sa se poata exprima asa cum il indeamna propria sa constiinta, fara ingerinte de nicaieri si fara teama fata de superiorii ierarhici sau politici.Fireste, nu peste tot se practica votul secret. Exista sisteme care opteaza pentru scrutinul public de la tribuna, fiecare parlamentar fiind chemat la pupitru, unde el isi expune opinia si isi exprima votul. Exista si votul simplu, prin ridicarea mainii, exista si votul rostit la apelul nominal, mai sunt si altele, practicabile atunci cand intentia este ca votul sa fie deschis.Dar la noi legea prevede votul cu bile. Aceasta inseamna vot secret, as zice chiar utrasecret, conceput anume astfel, incat nimeni sa nu poata observa cum au fost introduse bilele in urna, iar votantul sa se simta in siguranta."Bila la vedere" nu ascunde altceva, decat un smecherlac ieftin, cu care unii politruci damboviteni incearca sa-i tina sub control pe altii mai slabi, sa se fereasca de tradarea propriilor colegi sau sa le ofere mere otravite adversarilor politici.Sa fim seriosi, daca ar fi de acceptat ca este normal ca niste lideri de partid sa le dicteze parlamentarlor cum sa voteze - amenintand cu excluderea in caz de nesupunere - nici n-ar mai fi fost nevoie de Parlament. Era suficient sa se intalneasca liderii decidenti ai celor 6-7 partide parlamentare si sa se inteleaga intre ei dupa algoritmul majoritatii, sau dupa orice alt algoritm.Dar, in afara acestor considerente de principiu, pretentia unor sefi ca votantii sa prezinte bila la vedere, dovedeste dispret fata de Parlament si o crasa desconsiderare a intregului electorat.Votul cu "bila la vedere" nu exista nicaieri in lume, iar inadvertenta consta nu in faptul ca s-ar incalca vreun prncipiu in procedura alegerilor, ci insi de a-i face sa creada ca s-a procedat democatic tocmai atunci cand democratia a fost calcata in picioare.Culmea pacalelii a fost atinsa la votarea motiunii de cenzura antiPSD de anul trecut, cand fostului premier Viorica Dancila, care nici macar nu era membra a Parlamentului, i si-a permis sa faca pe jandarmul in fata urnei, tragand cu coada ochiului la bila fiecaruia dintre "colegi".Iar culmea culmii este faptul ca alti parlamentari din acelasi partid, in loc s-o indeparteze de acolo, iar in cazul refuzului sa solicite chiar interventia chestorului ca sa evacueze din sala un intrus, i-au tinut isonul si au ajutat-o in activitatea de obstructionare a procesului de vot.Totul, bineinteles, sub obladuirea presedintelui Camerei, acelasi Marcel Ciolacu, care acum uita momentul penibil la care s-a expus si el atunci, pretinzandu-le liberalilorAcum, mai mult decat oricand, trebuie pastrat secretul votului pentru ca mai mult decat oricand se impune protejarea celor care ar trebui sa voteze asa cum ii indeamna pe ei propria lor constiinta. Dar iata ca, de la o vreme, cam toate partidele comunica in public cum vor vota reprezentantii lor la votul cu bile, deci secret.Nu exista indoiala ca reprezentantii, sau cei mai multi dintre ei, vor respecta ordinul venit de sus. Dar, pentru asa ceva, de ce este nevoie de mascarada urnelor cu bile? In fapt, aceasta este mascarada, nu cea la care se refera interimarul PSD. Altfel, ar fi de ajuns o simpla ridicare de maini, nu-i asa?In opinia mea, indemnul de tipul "votati cu bila la vedere, ca sa vad eu ce ati votat voi" este o instigare. Instigarea te provoaca sa faci public un vot care, prin natura lui, a fost conceput sa fie secret. Dar este si un semn al neputintei. Domnul Ciolacu se recunoaste sarac cu duhul, incapabil sa prezinte argumente in sustinerea ideilor sale.Corect ar fi fost ca dansul sa-si explice opinia cu privire la desemnarea viitorului guvern - caci despre asta este vorba - si, daca stie sa fie convingator prin intelepciunea logicii sale, daca stie sa prezinte inteligent prin luciditatea gandirii sale si stie sa fie atragator prin elocinta sa de adevarat om politic, sa convinga parlamentarii sa voteze, deconspirand secretul votului.Dar de unde intelepciune, luciditate si elocinta, la domnul Ciolacu? Daca ar fi avut asemenea calitati, ar fi putut atrage nu numai atentia colegilor din PSD asupra argumentelor sale, ci si atentia intregului Parlament.Tot mai frecvent, se aud din interiorul PSD glasuri care sustin ca Guvernul Florin Citu va trece. Pe ce se bizuie aceste voci? Evident, pe doua fapte. Primul este legat de conjunctura. In conditiile coronavirusului si fenomenului migrationist, Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline, nu de unul interimar.In aceste zile, Executivul interimar a actionat cu destul profesionalism si destula fermitate, protejandu-ne satisfacator de virus. N-ar fi riscant sa incercam alt guvern, despre care nu stim nici cum va actiona si nici cu ce rezultate?Al doilea fapt este legat de oficialii proPSD, care doresc respingerea tuturor propunerilor prsedintelui Iohannis, dar nu sunt in stare sa ofere ei o varianta de guvernare sau macar sa profileze una in viitor.Mai mult, stilul dragnist in care evolueaza noul lider interimar al PSD demonstreaza ca acesta depune toate eforturile ca o eventuala personalitate capabila, inteleapta si energica sa nu se afirme.Situatia au inteles-o foarte bine parlamentarii PSD si, daca se vor bucura de secretul votului, exista premize ca noul guvern Citu sa gaseasca sprijin chiar din partea lor. Sub acest aspect, retin declaratia recenta a unui fost membru marcant al PSD, retras in prezent, Miron Mitrea:Corect, dar asta numai daca Ciolacu nu le impune chiar si pesedistilor bila la vedere, amenintand cu excluderea.Cicero, oratorul antichitatii, a intrat in istorie prin maestria celor patru discursuri cu care il combatea pe Catilina si carora le zicem astazi "Catilinare". Discursurile sale au electrizat forumul roman, au convins asupra argumentelor, i-au impresionat cu logica lor atat pe partizanii oratorului, cat si pe multi adversari si au produs un puternic impact politic la vremea sa, chiar daca evenimentele ulterioare nu i-au fost tocmai favorabile autorului lor.Catilinarele ne impresioneaza si pe noi, cei de astazi, desi nu-i suntem nici partizani, nici adversari, celebrului orator.Daca Marcel Ciolacu si-ar fi explicat gandirea logic si argumentat, poate ca ar fi convins multi parlamentari sa voteze la investirea viitorului guvern asa cum gandeste si cum ne sfatuieste dansul. Dar cand il auzi repetand intr-una cuvantul mascarada - metafora demna de un pamfletar, nu de un om politic - nu numai ca nu-i asculti sfatul, dar chiar tastezi alt buton, ca sa nu-l mai auzi la televizor.Nu cred sa existe niciun parlamentar care sa-si zica in sinea lui: "votez asa, pentru ca Ciolacu are dreptate". Cel mult va zice: "votez asa, pentru ca altfel o incurc cu acest Ciolacu".Sa fim intelesi, n-am nimic impotriva votului secret, dar legea prevede votul cu bile in Parlament. Cu bile, adica secret. Secret, adica in niciun caz la vedere.Votul poate fi fara indoiala si nesecret, dar cu o singura conditie: fara bile. Fireste, pentru asta trebuie schimbate prevederile legale, ceea ce parlamentarii n-au facut. Deduc ca Parlamentul, in totalitatea lui, sustine votul cu bile, adica secret, adica altfel decat doreste seful Camerei Deputatilor.Iar daca dansul doreste altfel decat prevede legea, asta descalifica nu numai deputatul Marcel Ciolacu personal, ci si alti parlamentari care se iau dupa capul lui, fara sa le pese de legile pe care poate chiar ei le-au votat.