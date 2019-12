Liderul PSD, despre desfiintarea Sectiei Speciale: Este revoltatoare chiar si o discutie, cand zi de zi vedem ticalosiile si abuzurile din Justitie

Ziare.

"Este revoltatoare, in contextul actual, cand zi de zi vedem ticalosiile si abuzurile din Justitie, chiar si o discutie despre desfiintarea Sectiei Speciale. Cazul Tandarei, va spune ceva, domnule Orban? Dar Cazul Rompetrol? Dar Cazul Hidra, al mafiei fierului vechi??", arata Marcel Ciolacu, vineri seara, intr-o postare pe Facebook El adauga ca romanii au spus, la referendum, ca Legile Justitiei nu mai pot fi modificate prin ordonante de urgenta."P.S. Poporul roman s-a pronuntat prin referendum ca legile privind justitia sa nu mai fie modificate prin OUG-uri. Orice dezbatere pe aceasta tema trebuie sa aiba loc doar in Parlament si prin consultarea asociatiilor de magistrati si a tuturor institutiilor interesate (CSM, parchete, instante) pentru ca independenta magistratilor este vitala pentru o justitie corecta", sustine Ciolacu.Ministerul Justitiei, Catalin Predoiu, propune Guvernului desfiintarea Sectiei Speciale, intr-un memorandum discutat in sedinta de Guvern de vineri seara Premierul Ludovic Orban a declarat, in cadrul sedintei, ca propunerea facuta de ministrul Justitiei este una corecta.