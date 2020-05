Liderului PSD, Marcel Ciolacu, i s-a facut rau in timpul conferintei de presa (Video) UPDATE

UPDATE

Ziare.

com

12:34 - Marcel Ciolacu a fost urcat intr-o masina si a parasit sediul PSD, in conditiile in care ambulanta chemata la 112 nu a sosit, relateaza Digi24.Aceeasi sursa relateaza ca PSD transmite, intr-un comunicat de presa, ca Marcel Ciolacu si-a revenit si a mers pe picioarele lui la masina personala, fara sa precizeze daca masina cu care liderul PSD a plecat avea sau nu un alt sofer decat liderul PSD.Ciolacu a inceput declaratiile fara nicio problema, insa dupa circa 10 de minute a inceput sa tremure si era cat pe ce sa cada din picioare, fiind sustinut de colegi (final video).Televiziunile au intrerupt transmisiunile in direct. Conform unor surse, la sediul PSD a fost chemata o ambulanta, iar jurnalistii au fost evacuati.Marcel Ciolacu are 52 de ani si nu este cunoscut cu afectiuni majore.Intr-o interventie la Digi24, medicul Tudor Ciuhodaru a spus ca pot fi mai multe cauze pentru ceea ce s-a intamplat, inclusiv o scadere a glicemiei sau un infarct, insa doar investigatiile ulterioare vor arata ce s-a intamplat.Conform Digi24, Marcel Ciolacu a fost dus in sala de conferinte din sediul PSD si este constient.C.B.