Marcel Ciolacu a fost reales presedinte al PSD Buzau

Marcel Ciolacu a declarat, joi, dupa ce a fost ales presedinte al PSD Buzau, ca vrea sa fie lasat cu el insusi pentru a lua decizia in ceea ce priveste candidatura la functia de presedinte al partidului, la nivel central."Veti fi primii pe care o sa-i anunt. Va spun acum suta la suta ca vreau sa fac parte din echipa de la nivel central. M-ati ajutat prin faptul ca ati avut incredere in mine si vreau sa fac parte din echipa centrala a partidului", a declarat Ciolacu.El a adaugat ca, alaturi de Paul Stanescu si de ceilalti lideri ai PSD, are o viziune de modernizarre si de restructurare, iar acum este momentul pentru aceste schimbari."Toata echipa interimara, in frunte cu mine si cu Paul Stanescu, avem o viziune clara de modernizare, restructurare si, nu in ultimul rand, de o reforma a acestui partid. E chiar exact momentul care ne trebuie. Nu avem asa de mult timp, altii au traversat desertul in 40 de ani, noi nu avem acest timp.Trebuie sa traversam desertul mult mai repede. Avem o presiune exatraordinara, avem alegerile, acest partid are capacitate de a raspunde la orice provocare, trebuie sa mergem la Congresul PSD cu modificari statutare care sa fie baza restructurarii acestui partid", a mai declarat liderul PSD.Marcel Ciolacu a mai precizat ca a trecut timpul aliantelor politice "pentru a pune mana pe putere"."Acum patru ani tot aceasta lista ati ales-o. Va multumesc si pentru votul de astazi si pentru ca mi-ati fost alaturi. Acum patru ani am facut doua promisiuni foarte clare. Si eu, si Tomita (Constantin Toma, primar al Buzaului - n.r.) si Petre (Petre Emanoil Neagu, presedinte al CJ Buzau - n.r.) ne angajam la nu mai mult de doua mandate. Asa e normal si asa trebuie sa lasam sa respire si sa inceapa o democratie. Ma tin in continuare de aceasta promisiune, nu e desarta, nu a fost facuta la repezeala", a spus el.