Marcel Ciolacu ii va propune Gabrielei Firea sa faca parte din echipa de conducere a PSD

"O doresc si pe Gabriela Firea (n.r. in echipa lui). Urmeaza maine (n.r. joi) sa am o discutie cu ea mai aplicata. Este primarul general al Capitalei, este omul cu al doilea numar ca marime de voturi din Romania dupa presedintele tarii si cred ca oricine si-ar dori-o pe Gabriela Firea in echipa", a spus Ciolacu la Digi 24.Singurul care si-a anuntat candidatura la functia de presedinte al PSD, Ciolacu a facut public un sigur nume dintre cei care vor face parte din echipa cu care se va prezenta in fata colegilor sai: Lia Olguta Vasilescu."Este colega mea de partid, cu performante politice alaturi de Claudiu Manda la Dolj, candidata la primaria municipiului Craiova. Cu un mandat la Ministerul Muncii pe care eu il consider foarte bun.Nu am auzit pe nimeni atacand-o pentru ceea ce a facut la minister, am auzit atacand-o ca este peremista. Sa dam cezarului ce e al cezarului. Este o buna colega, am mare incredere in ea si sunt ferm convins ca va fi o primarita de exceptie", a mai declarat Marcel Ciolacu.Pana in acest moment nici un alt membru nu a anuntat ca va candida. Asadar singurul candidat ramane Marcel Ciolacu, care se va prezenta in fata colegilor la Congresul de pe 21 martie cu o motiune si cu o echipa de conducere.PSD avea programat Congresul pe data de 29 februarie insa a fost amanat pe ultima suta de metri din cauza primului caz de coronavirus din tara noastra.