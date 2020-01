Marcel Ciolacu: Nu cred ca vor fi alegeri anticipate, pentru ca nu exista o criza politica in Romania

Ziare.

com

"Domnul Ludovic Orban presupun ca a declarat acelasi lucru pe care l-a declarat si presedintele Romaniei. Am constatat si eu ieri intentia presedintelui Romaniei de a scapa de acest guvern. Cu adevarat, nu putea sa spuna ca nu are performanta si ca duce PNL si compromite asumarea de catre presedinte a acestui guvern.Nu cred ca vor fi alegeri anticipate, am vazut ce a zis domnul Orban ca vor fi alegeri anticipate odata cu localele. Eu stiu ca legile unei tari nu sunt facultative, nu sunt numai pentru anumite categorii sociale sau numai pentru anumite partide politice, eu stiu ca recomandarile europene si ne referim la recomandarile Comisiei de la Venetia, unde PSD a facut anumite greseli si interpretari la aceste recomandari, ar trebui luate in serios. Nu traim numai in Romania, traim in Europa si trebuie sa tinem cont si de legile europene", a declarat Ciolacu, vineri, la Braila.Liderul social-democrat a explicat motivele pentru care nu vor putea avea loc alegeri anticipate in Romania."Nu cred ca vor fi alegeri anticipate din mai multe motive. In primul rand, nu exista o criza politica in Romania. Avem un guvern, minoritar, e adevarat, nu este prima oara cand avem un astfel de guvern. Avem un presedinte nou ales, un parlament functional.Nu vad unde este o criza si daca tin cont de contextul international incerc sa inteleg cine isi asuma o criza in Romania in acest context extern", a declarat Ciolacu.Intrebat ce rost mai are, in aceste conditii, motiunea pe care intentioneaza sa o depuna PSD in Parlament, Ciolacu a declarat ca, daca aceasta va trece, presedintele trebuie sa numeasca un nou guvern sustinut de noua majoritate care va fi creata."Motiunea inseamna in felul urmator: conform Constitutiei, avem acest drept. Sper sa gasim tema si formatiunile politice care au dat votul acestui guvern sa inteleaga si sa vina alaturi de noi. Daca motiunea trece, pasii constitutionali sunt consultari cu presedintele Romaniei si crearea unei noi majoritati, lucruri pe care eu si colegii mei nu il excludem. Presedintele Romaniei trebuie sa ia act, in cazul crearii unei alte majoritati, si sa desemneze un prim ministru din cadrul acestei majoritati", a precizat Ciolacu.Presedintele interimar al PSD a mai spus ca va incepe adunarea de semnaturi pentru sustinerea motiunii, din cadrul grupurilor parlamentare ale PSD din Camera Deputatilor si Senat.