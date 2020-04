Marcel Ciolacu: Vom vota prelungirea starii de urgenta. Nu putem sa ne jucam cu sanatatea si siguranta oamenilor

Ziare.

Decizia a fost luata miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului."Guvernul a ajuns intr-un punct critic, lucrurile nu mai pot continua asa. Am un mesaj foarte clar - PSD va fi responsabil, ca de fiecare data. Am inteles ca in acest moment Guvernul nu doreste sa testeze masiv populatia ca sa putem discuta apoi despre o repornire a economiei si despre ridicarea treptata a interdictiilor, dar nu putem nici sa ne jucam cu sanatatea si siguranta oamenilor, asa cum o face ministrul Vela prin deciziile sale.Avem o majoritate in Parlament, o majoritate decisa sa ia masurile pe care Guvernul nu le ia. De aceea, am decis astazi ca vom vota prelungirea starii de urgenta, dar si ca determinam, in acelasi timp, Guvernul sa actioneze, sa faca ceva concret pentru oameni", a spus presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, intr-un mesaj video postat pe Facebook, dupa sedinta CExN.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile."Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pentru a putea fi luate in continuare cele mai eficiente masuri de combatere a epidemiei COVID-19", a spus seful statului la Palatul Cotroceni.Parlamentul va avea joi, incepand cu ora 12:00, sedinta de plen comun pentru a dezbate si supune aprobarii acest decret.