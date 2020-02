Mascarada domnului Ciolacu: "hotul striga hotii!"

Tragerea de timp, ca politica de partid

Campionatul mascaradelor

Cireasa de pe tort

In viziunea domniei sale, tot ce fac social-democratii este gigea si OK, tot ce fac liberalii, premierul desemnat si presedintele tarii, este numai mascarada.Mascarada e faptul ca domnul Orban a fost desemnat din nou prim ministru, la fel intentia liberalilor de a facilita drumul anticipatelor nevotandu-l (aceeasi intentie la PSD nu este mascarada), programul de guvernare reactualizat, propunerea noului cabinet cu repetarea acelorasi ministri, totul.Sunt mascarade ordonantele de urgenta ale guvernului Orban, este mascarada faptul ca un chirurg ajuns ministru nu refuza sa-i opereze pe pacientii care ii solicita acest lucru, este mascarada intentia guvernului de a lasa toti bolnavii sa deconteze servicii medicale acolo unde acestia opteaza - inclusiv in spitalele private.Dar faptul ca Birourile Permanente reunite ale Parlamentului, dominate de majoritatea PSD, au stabilit marti ca audierea ministrilor sa se desfasoare abia saptamana viitoare, iar sedinta de investire a guvernului abia lunea cealalta nu este oare tot o mascarada, domnule Ciolacu? Nu e tragere de timp si teama de anticipatele de care ziceti ca nu va mai este teama?Cand isi instala PSD guvernele sale, audierea se facea cel mult dupa o zi-doua, iar investirea dupa inca o zi-doua, cand este vorba de guvernul PNL - si mai ales de anticipate - investirea se face dupa doua saptamani - si as paria ca PSD cauta motive s-o mai lungeasca! Nici asta nu este mascarada?Cand PSD isi demitea propriul guvern Grindeanu, ca sa-si instaleze in loc guvernul Tudose, era OK si mergea snur. Tot snur, cand o aseza pe Vasilica-Viorica Dancila intr-un scaun complet disproportionat in raport cu capacitatile si competentele domniei sale. Dar a ajuns mascarada cand presedintele nominalizeaza un premier asa cum ii permite Constitutia, dar cum nu-i pace lui Ciolacu si recentului sau vechi prieten Ponta!Poate presedintele Camerei nu stie ce inseamna mascarada: dictionarul spune ca, la propriu, inseamna bal mascat, adica petrecere cu masti, iar la figurat inseamna farsa.Dar desemnarea premierului Orban, precum si prezentarea guvernului nu sunt deloc farse. Sunt parte dintr-un plan anuntat clar si de ceva vreme ca fiind calea prin care se poate deschide drumul spre alegerile anticipate, cele de care chiar si liderii PSD au declarat recent ca nu se mai tem, desi ar observa si Bula contrariul.Atunci unde este mascarada? Socotind ca domnul Ciolacu a gandit stramb si s-a pronuntat necontrolat, mi-as permite sa-i amintesc despre adevaratele mascarade la care am asistat in istoria recenta. Merita rememorate, nu numai pentru ca au fost multe si de tot rasul, ci mai ales pentru ca domnia sa se preface ca le-a uitat.Cum spuneam, n-a existat o farsa mai de proportii decat numirea ca prim ministru a Vasilicai-Viorica Dancila. Mascarada la superlativ. Recomandata ca ne-conflictuala, s-a dovedit mai pusa pe scandal decat oricare altul. A intrat in conflict cu presedintia, cu liderii europeni, cu cei americani, dar mai ales cu romanii, care si-au spus parerea la vot.Mai tineti minte cum era ironizata pe Internet? Ajunsese de rasul curcilor cu engleza ei in dialect de Videle. A ras toata tara privindu-i excursia "oficiala" cu bicicleta pe centura Bacaului. Dar acea partida de ping-pong la malul marii, jucand cu subalternii din partid, o mai tineti minte?Dar alt moment penibil, cand s-a dus in delegatie oficiala la Tel Aviv, netrimisa de nimeni? Dar celalalt moment, cand s-a trimis singura in America, insa acolo n-a primit-o partenerul american si s-a intors inapoi asa cum a plecat?Intreaga aventura a tarii cu fostul lider Dragnea a fost o mascarada de proprotii. A intrat ca un impostor in rolul sefului de guvern, fara sa-l fi numit nimeni, dar sustinut de "colegii" din CEx, iar domnul Ciolacu nu trebuie sa se supere daca-i amintim ca a pus si el umarul la ascensiunea lui "daddy".De aici pana la un carnaval generalizat n-a fost decat un pas.A facut tot ce a vrut. L-a instalat la Educatie pe "Pamblica" si pe "Genunche", l-a adus pe Tudorel la Justitie ca sa goneasca un excelent procuror sef pe care altii l-au primit cu bratele deschise, la Interne ne-a pricopsit cu teleormaneanca de Videle Carmen Dan, care n-a lasat in urma nimic altceva decat amintirea ca i-a fost violata priza de la domiciliu, pe Olguta Vasilescu a pus-o sa imparta regeste pensii si salarii fara sa aiba niciun sfant, pe Orlando zis "Discoteca" sa dea bani de unde nu exista, pe comicul Daea sa preamareasca oaia, iar pe Razvan Cuc, poreclit "Zero Kilometri" sa ne traseze autostrazi. Pa hartie.La toate acestea, mascarada incepe sa para generalizata, daca mai adaugi si referendumul pentru "familia traditionala", plus tiitoarea adusa in sala congresului de acum vreo doi ani ca sa se faca vizibila in lume, plus aceeasi tiitoare plimbata "in vizita oficiala" prin Elvetia, ca sa nu mai vorbim de nenumaratele mitinguri menite sa-l proslaveasca pe acelasi Dragnea.Cand ii aud pe liderii social-democratilor vorbind despre mascarada altora, fara sa bage in seama propriile lor mascarade, gandul imi alearga direct la zicala "hotul striga hotii!".Iar finalul apoteotic ii apartine, ati ghicit, tot lui Marcel Ciolacu. In calitatea sa de presedinte al Camerei Deputatilor, a convocat parlamentarii in ziua de 24 februarie pentru a participa la sedinta de investire a guvernului Orban II, iar in calitatea sa de presedinte interimar al PSD le-a interzis membrilor partidului sa fie in sala in momentul votului, pentru a nu se constitui cumva cvorumul, sabotand asfel sedinta pe care chiar el o convocase in cealalta calitate. Asa informeaza presa, iar proverbul spune ca nu iese fum fara foc.De rasul curcilor e putin zis.