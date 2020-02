Motiunea de cenzura a fost citita in Parlament. Ciolacu: Suntem siguri ca avem voturile necesare

Ziare.

com

Motiunea, intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti", a fost semnata de 208 parlamentari.Potrivit acestora, Executivul trebuie demis de urgenta pentru ca schimbarea sistemului electoral in prag de alegeri incalca standardele europene, dar si pentru ca adoptarea acestor modificari s-a facut in mod unilateral, fara consultare si dezbatere, prin angajarea raspunderii de catre partidul aflat la Putere.La finalul sedintei, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Birourile reunite permanente vor stabili azi calendarul dezbaterii si votului asupra motiunii de cenzura.Daca in urma cu cateva zile Ciolacu spunea ca, matematic, nu exista voturile necesare pentru ca motiunea sa treaca, acum liderul PSD este optimist."Eu, in comparatie cu Ludovic Orban, respect democratia. Astept, de la ora 16.00 se vor alege noile birouri permanente, se vor reuni si vor stabli un calendar pentru motiune. Noi vrem sa vie votul cat mai repede, sa il trimitem pe domnul Orban mai repede acasa. Suntem siguri ca avem voturile necesare sa treaca motiunea", a spus Ciolacu.Liderul PSD a spus, din nou, ca daca motiunea trece propunerea social democratilor pentru functia de premier va fi o persoana din afara partidului."Am avut o discutie cu colegii mei si se pare ca vom veni cu o propunere de premier din afara partidului. Nu o sa votez niciodata un Guvern PNL si nici pe Orban premier", a subliniat Ciolacu.Si liderul PSD a dezmintit zvonurile aparute in spatiul public cu privire la o intelegere intre PNL si PSD privind adoptarea motiunii de cenzura si caderea Guvernului, astfel incat sa se ajunga la alegeri parlamentare anticipate."Ce intelegere sa facem? Intelegere ar fi fost in cazul in care nu ar fi venit cu aceasta asumare in Parlament. Atunci as fi spus ca suspicionam o anumita intelegere. Dar atata timp cat totul se joaca la Parlament, la CCR, despre ce intelegere sa vorbim? Si PSD, la fel ca si PNL, separat, fiecare, au o strategie. Dupa ce trece motiunea va anuntam care e strategia noastra", a mai afirmat Marcel Ciolacu.