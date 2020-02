PSD nu mai gestioneaza aliantele locale de la Bucuresti. Ciolacu: Vor fi si cu PMP, dar categoric nu cu PNL!

Ziare.

Liderul social-democrat sustine ca in mod "categoric" PSD nu se va alia pe plan local cu PNL."Ori ne strangem in jurul unui proiect sau unui program politic, ori lasi o alianta sa vina natural, trebuie sa plece de la baza partidului. Este pentru prima oara in PSD cand aliantele locale nu mai sunt gestionate de la centru. Vom vedea cat de multe astfel de aliante se creioneaza in judete.(...) Am auzit ca in anumite judete vor sa faca aliante si cu PMP-ul local, categoric ca nu vor exista aliante cu PNL-ul", a spus Ciolacu.El a adaugat ca astfel de intelegeri pot avea loc cu sindicate sau "cu alte forte politice".In ceea ce priveste relatia dintre PSD si ALDE, Marcel Ciolacu a spus ca nu vede "nicio problema" ca la nivel local sa existe aliante.Liderul interimar al PSD a adaugat ca aliantele locale nu se fac "in jurul unui proiect politic", ci "pentru interesul cetatenilor".In ceea ce priveste consultarile de miercuri de la Cotroceni , Ciolacu spune ca este "exclusa" o alianta care sa formeze o majoritate din care sa faca parte inclusiv PMP, alaturi de PSD, ALDE, Pro Romania, spunand ca PMP este la guvernare, iar PSD in opozitie in acest moment.